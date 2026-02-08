Sanidad estudia la mejor vía para licitar la expansión del Hospital Insular

La ampliación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructuras sanitarias más esperados y demandados en la Isla por el colapso que a menudo sufre el área. La consecución de este objetivo será posible gracias a la utilización del terreno que antes ocupaba el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP), un espacio que permitirá dar respuesta a las necesidades de crecimiento del complejo. La demolición del edificio comenzó en octubre de 2023 y contó con un presupuesto de 1.705.653 euros, lo que supuso el inicio material de una intervención que no concluirá a corto plazo.

Según informan desde el centro, el plan funcional del nuevo edificio ya ha sido aprobado, un paso que marca un avance significativo en la tramitación del proyecto. En la actualidad, el Servicio Canario de la Salud (SCS) está analizando qué fórmula de contratación resulta más adecuada y ofrece mayores garantías en cuanto al cumplimiento de los plazos tanto de licitación como de ejecución de las obras.

Cinco plantas

El nuevo edificio contará con cinco plantas de 5.000 metros cuadrados cada una y se levantará sobre una parcela de 10.724 metros cuadrados de extensión, unas dimensiones que permitirán reorganizar y ampliar los espacios.

Para la redacción del proyecto arquitectónico se barajan dos alternativas. Por un lado, el sistema tradicional de licitación separada para la redacción y la ejecución de la obra. Por otro, la licitación mediante un contrato mixto, una modalidad regulada por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que podría acortar los tiempos del proceso. Para el presente año está presupuestada una partida económica de 500.000 euros, que se destinará a la redacción del proyecto arquitectónico.

El SCS analiza la contratación que ofrece mejores garantías para cumplir los plazos

Hay que señalar que el inmueble estará anexo al Hospital Insular, lo que facilitará los desplazamientos entre ambos edificios. La nueva construcción albergará el servicio de Urgencias, la unidad de Apoyo a la Investigación, el servicio de Farmacia, una unidad de Hospitalización de media estancia que dispondrá de 40 camas y los laboratorios clínicos, que incluirán un área de toma de muestras, otra dedicada a inmunología, así como los vestuarios generales y las áreas de logística. Además, gracias a esta obra será posible ampliar el área de Consultas Externas.

Como ya se ha anunciado, el proyecto prevé la implantación de una nueva red de viales que facilite la adecuada distribución de los flujos de vehículos y personas a las diferentes dependencias del complejo, prestando especial atención a las cotas de acceso y reduciendo al máximo las interferencias.