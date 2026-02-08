Un tiburón aparece atrapado en la piscina natural de El Agujero

La tranquilidad habitual de los bañistas en El Agujero, una popular piscina natural del municipio grancanario de Gáldar, se vio alterada este domingo, 8 de febrero, con la presencia de un ejemplar de tiburón Mustelus mustelus, conocido comúnmente como cazón o musola lisa en Canarias, según ha informado Infonorte Digital. La Policía Local ha procedido a precintar la piscina para evitar riesgos, aunque se trata de una especie totalmente inofensiva.

El cartel de cierre sorprendía a los usuarios matutinos que acudieron como cada día a disfrutar de un baño en este enclave costero del norte de Gran Canaria. Pero en lugar de las aguas tranquilas habituales, se encontraron con una escena singular: un tiburón nadando atrapado en el interior de la piscina natural.

¿Qué es el Mustelus mustelus?

Este tiburón pertenece a la familia Triakidae y habita el Atlántico oriental desde las islas británicas hasta Senegal, así como en el mar Mediterráneo, Madeira y, por supuesto, las islas Canarias. Su entorno preferido va desde profundidades de 5 hasta 625 metros, aunque es más común encontrarlo en zonas de 5 a 50 metros.

El tiburón. / La Provincia

En cuanto a su tamaño, puede llegar hasta los 2 metros, aunque lo más habitual es que mida entre 100 y 120 centímetros. Al nacer, estos tiburones ya tienen una longitud de unos 35 cm. Su reproducción es vivípara, es decir, las crías se desarrollan en el interior de la madre y nacen completamente formadas.

¿Supone algún peligro para los bañistas?

Rotundamente, no. A pesar de la alarma inicial que pudo generar la palabra “tiburón”, el Mustelus mustelus no representa ningún peligro para las personas. En Canarias se le conoce como cazón, y este tipo específico, la musola lisa, ni siquiera tiene dientes funcionales para atacar. Se alimenta principalmente de pequeños peces, crustáceos y moluscos que encuentra en el fondo marino.

El precintado en la piscina natural de El Agujero / La Provincia

Su aspecto alargado y su segunda aleta dorsal más grande ayudan a distinguirlo de otros congéneres. Es más, su presencia en zonas poco profundas suele estar motivada por causas naturales como las mareas, más que por un comportamiento amenazante.

Todo apunta a que la presencia del cazón en la piscina de El Agujero se debe a las condiciones del mar de los últimos días. El Gobierno de Canarias había activado una alerta por fenómenos costeros debido al fuerte oleaje, lo que probablemente arrastró al animal hacia la zona de baño, dejándolo atrapado al bajar la marea.