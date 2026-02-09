Bomberos en prácticas del sur de Gran Canaria inspeccionan instalaciones de la cementera de Santa Águeda para reforzar su formación en riesgos industriales

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana avanza en la formación especializada de los nuevos bomberos y cabos en prácticas, que recientemente realizaron una visita técnica a la fábrica de cementos especicales de las islas de Santa Águeda, perteneciente al Grupo Ceisa, una de las instalaciones industriales estratégicas del municipio.

La visita tuvo como principal objetivo conocer de primera mano los riesgos específicos asociados a este tipo de industria, así como los procedimientos de carga y descarga de buques para el trasvase de materias primas y productos, una actividad que concentra riesgos relevantes desde el punto de vista de la seguridad industrial y de la intervención en emergencias.

Durante la jornada, el personal en prácticas pudo familiarizarse con los medios propios de la instalación, sus sistemas de prevención y autoprotección, y los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia, reforzando así la coordinación operativa entre el Servicio de Bomberos y la industria. Entre los riesgos analizados se encuentran los incendios industriales, la presencia de atmósferas potencialmente explosivas, los accidentes durante las operaciones de trasvase y las situaciones de atrapamiento de personal.

Los bomberos en prácticas en la cementera de Santa Águeda / LP/DLP

Asimismo, la visita incluyó el acceso a uno de los buques cementeros que operan en la instalación, lo que permitió conocer algunos de los puntos de mayor criticidad a bordo, como la sala de máquinas y otros espacios sensibles desde el punto de vista de la seguridad y la intervención en caso de emergencia. Esta experiencia aportó una visión práctica y realista de los riesgos asociados a la operativa marítimo-industrial y de la complejidad que conllevaría una intervención en este tipo de escenarios.

Trabajo en la cementera

Desde el Cuerpo de Bomberos se destacó expresamente el importante trabajo que se desarrolla en la cementera en materia de seguridad, prevención de riesgos y autoprotección, subrayando el alto nivel de implantación de medidas técnicas y organizativas orientadas a minimizar riesgos y a garantizar la protección de las personas, las instalaciones y el entorno.

Este tipo de acciones formativas resultan esenciales para que los futuros profesionales del servicio adquieran una visión realista de los escenarios de intervención, mejoren su capacidad de respuesta ante posibles incidentes y garanticen una actuación más eficaz y segura, tanto para los trabajadores de la industria como para la población y el medio ambiente.

La iniciativa pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su Servicio de Bomberos, con la prevención, la seguridad y la formación continua, así como con la colaboración activa con las industrias críticas del municipio, fundamentales para la economía local y la seguridad colectiva.