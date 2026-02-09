Morales quiere un mercado eléctrico propio en todas las Islas para fomentar las renovables

El Cabildo de Gran Canaria ha planteado la necesidad de adaptar el marco retributivo del mercado eléctrico a la realidad insular y a la condición ultraperiférica del Archipiélago, donde más del 70% de la electricidad generada depende de combustibles fósiles y los vertidos de energías renovables alcanzan picos superiores al 20% en determinados periodos. Esta situación convierte al sistema eléctrico canario en un modelo especialmente vulnerable y costoso. El presidente insular, Antonio Morales, presentó este martes una “reflexión estratégica” orientada a acelerar la descarbonización, reducir los vertidos renovables, integrar el almacenamiento energético y crear mejores condiciones para la inversión en energías limpias.

Morales recordó que en Canarias no existe un mercado eléctrico competitivo como el peninsular, sino un sistema regulado cuyo precio de referencia se importa y no refleja los costes reales del Archipiélago. Según expuso, el coste real de generar electricidad en Canarias duplica al peninsular, lo que se traduce en sobrecostes estructurales cercanos a los 800 millones de euros anuales que asume el conjunto del Estado a través de los Presupuestos Generales. La propuesta del Cabildo plantea una adaptación del marco actual apoyándose en la excepcionalidad ultraperiférica y en precedentes como los de Azores y Madeira, donde se aplican modelos específicos avalados por la Comisión Europea.

El presidente insular destacó que la propuesta ha sido contrastada con organizaciones empresariales, ecologistas, el ámbito académico y el sector renovable, y que ya ha sido presentada al Gobierno de Canarias. Actualmente, el Ejecutivo autonómico estudia el planteamiento y ha encargado nuevos informes técnicos y económicos para afinarlo, ya que no se trata de un documento cerrado. Morales avanzó que, una vez consolidado el trabajo conjunto con el Gobierno canario, el Cabildo trasladará la propuesta al Gobierno central para abrir un diálogo estructurado.

Un plan por fases

Joan Herrera y David Ribó, de la firma especializada Samso encargada de elaborar la propuesta, explicaron que se articula en tres fases. La primera se centra en reforzar la transparencia y el acceso a la información, con el fin de conocer con precisión cómo funciona el sistema, qué entra y qué queda fuera, mejorar su operatividad y avanzar en una mayor coordinación institucional, sin descartar la creación de una empresa mixta de transmisión y distribución.

La segunda fase persigue dotar al sistema de mayor flexibilidad y una participación más plural de agentes, con especial atención a las señales de precios, que orientan sobre cuándo conviene generar, consumir o almacenar energía. Ribó señaló que la actual rigidez del parque térmico, la falta de almacenamiento y la ausencia de incentivos a la demanda provocan que, pese al aumento de renovables, siga siendo necesario quemar combustible. Para corregirlo, la propuesta plantea adaptar esas señales de precios a la realidad canaria, sin alterar el precio final al consumidor, y situar el almacenamiento energético como eje clave, junto a incentivos para una generación fósil más flexible.

La tercera y última fase aborda una evolución normativa para avanzar, de forma gradual, hacia un mercado eléctrico propio en Canarias, alineado con la regulación europea pero condicionado a que se cumplan previamente determinados requisitos técnicos y estructurales. Ribó insistió en que no se trata de replicar el modelo peninsular ni de una liberalización inmediata, sino de construir progresivamente un sistema competitivo adaptado a la condición insular.

Según Herrera, el único impedimento para llevar a cabo la hoja de ruta es normativo y de lo que se trata es de "cambiar las reglas del juego para que entren más renovables en base a una mayor flexibilidad, un cambio de señal de precios y mucho más almacenamiento, que es el elemento clave y central que necesita un sistema aislado geográficamente para poder aumentar la mercancía renovable", destacó Herrera.

"Queremos un marco retributivo que nos haga más soberanos desde el punto de vista energético. Y para eso, tenemos que romper o acabar con este círculo vicioso que tenemos ahora mismo, porque ya hay gente que está diciendo que no está invirtiendo porque la incertidumbre es muy grande y creen que no van a poder obtener retorno de su inversión", abundó Brink.