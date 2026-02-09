Los Servicios Sociales se transforman: cinco oficinas acercan la asistencia a los barrios de Santa Lucía de Tirajana

El aumento población que registra actualmente Santa Lucía de Tirajana, con más de 85.000 habitantes, con una ciudadanía diversa y con una alta demanda de atención social, hace que se replantee un nuevo modelo de atención social, más cercano y humano, adaptado a la realidad de cada barrio del municipio. Para ello, la concejalía de Atención Social y Comunitaria e Infancia y Familias se encuentra inmersa en un proceso de transformación e innovación social basado en la proximidad y en una atención centrada en las personas, teniendo en cuenta el territorio en el que viven.

Este avance se articula a través del Plan de Sectorización de la Acción Social, una herramienta que sienta las bases para una futura organización de los servicios sociales por zonas, sin generar confusión ni cambios bruscos en la forma de acceso actual, dividiendo el municipio en cinco secciones. El Sector 1 comprende Sardina, La Orilla, La Blanca y Santa Lucía Casco; el 2, Doctoral y Pozo Izquierdo; el 3, Vecindario y Casa Pastores; el 4, Balos, El Canario y Majadaciega; y el 5, Cruce de Sardina y Los Llanos.

Plan de Sectorización de Acción Social

Aunque en la actualidad los servicios sociales continúan prestándose desde una estructura centralizada, la atención ya se está realizando con un enfoque territorial diferenciado, lo que permite conocer mejor la realidad de cada barrio y ofrecer respuestas más ajustadas a las necesidades reales de la población. Este avance se articula a través del Plan de Sectorización de la Acción Social, una herramienta estratégica que sienta las bases para una futura organización de los servicios sociales por zonas o barrios, garantizando una transición progresiva y ordenada, sin generar confusión ni alterar el actual sistema de acceso a los servicios.

El concejal de Atención Social y Comunitaria e Infancia y Familias, Saúl Goyes López, señaló que “todo este proceso se enmarca dentro de una estrategia de territorio de cuidado, comprometido con una atención más humana, preventiva y comunitaria, poniendo a las personas en el centro de las políticas sociales”. Goyes destacó que este nuevo modelo de atención social descentralizada supone “un paso importante hacia una administración más cercana y accesible”.

Profesional de referencia

La futura sectorización por barrios y distritos permitirá que los equipos profesionales conozcan mejor la realidad de cada zona y puedan ofrecer respuestas más rápidas y ajustadas a las necesidades de las personas y las familias. Asimismo, el edil subrayó que la reorganización por áreas territoriales mejorará de forma sustancial la manera de trabajar, favoreciendo la detección temprana de necesidades y fortaleciendo el vínculo entre los profesionales, la ciudadanía y las entidades sociales del municipio.

Este modelo también consolida la figura del profesional de referencia, contemplada en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, lo que aporta continuidad, claridad y una mejor orientación en los procesos de acompañamiento social y en los proyectos de vida de cada persona usuaria.

“El objetivo es claro: mejorar la calidad del servicio y garantizar que cualquier persona, viva en el barrio que viva, tenga un acceso más sencillo a los servicios sociales y encuentre una respuesta adecuada a su situación”, concluyó el concejal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana avanza hacia un modelo de Servicios Sociales más accesibles, próximos y adaptados a la realidad de cada comunidad del municipio.