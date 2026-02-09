Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Médico detenido Las PalmasConstrucción 468 viviendasBochinche JuansitoMuerto Las CanterasEstado playas de TeldeMujer Luis García UD Las Palmas
instagramlinkedin

Los Servicios Sociales se transforman: cinco oficinas acercan la asistencia a los barrios de Santa Lucía de Tirajana

El Ayuntamiento descentraliza el área para que los profesionales trabajen con la realidad de cada distrito ante el aumento demográfico

Imagen de las Oficinas Municipales del Ayuntanmiento de Santa Lucía en Vecindario.

Imagen de las Oficinas Municipales del Ayuntanmiento de Santa Lucía en Vecindario. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

El aumento población que registra actualmente Santa Lucía de Tirajana, con más de 85.000 habitantes, con una ciudadanía diversa y con una alta demanda de atención social, hace que se replantee un nuevo modelo de atención social, más cercano y humano, adaptado a la realidad de cada barrio del municipio. Para ello, la concejalía de Atención Social y Comunitaria e Infancia y Familias se encuentra inmersa en un proceso de transformación e innovación social basado en la proximidad y en una atención centrada en las personas, teniendo en cuenta el territorio en el que viven.

Este avance se articula a través del Plan de Sectorización de la Acción Social, una herramienta que sienta las bases para una futura organización de los servicios sociales por zonas, sin generar confusión ni cambios bruscos en la forma de acceso actual, dividiendo el municipio en cinco secciones. El Sector 1 comprende Sardina, La Orilla, La Blanca y Santa Lucía Casco; el 2, Doctoral y Pozo Izquierdo; el 3, Vecindario y Casa Pastores; el 4, Balos, El Canario y Majadaciega; y el 5, Cruce de Sardina y Los Llanos.

Plan de Sectorización de Acción Social

Aunque en la actualidad los servicios sociales continúan prestándose desde una estructura centralizada, la atención ya se está realizando con un enfoque territorial diferenciado, lo que permite conocer mejor la realidad de cada barrio y ofrecer respuestas más ajustadas a las necesidades reales de la población. Este avance se articula a través del Plan de Sectorización de la Acción Social, una herramienta estratégica que sienta las bases para una futura organización de los servicios sociales por zonas o barrios, garantizando una transición progresiva y ordenada, sin generar confusión ni alterar el actual sistema de acceso a los servicios.

El concejal de Atención Social y Comunitaria e Infancia y Familias, Saúl Goyes López, señaló que “todo este proceso se enmarca dentro de una estrategia de territorio de cuidado, comprometido con una atención más humana, preventiva y comunitaria, poniendo a las personas en el centro de las políticas sociales”. Goyes destacó que este nuevo modelo de atención social descentralizada supone “un paso importante hacia una administración más cercana y accesible”.

Profesional de referencia

La futura sectorización por barrios y distritos permitirá que los equipos profesionales conozcan mejor la realidad de cada zona y puedan ofrecer respuestas más rápidas y ajustadas a las necesidades de las personas y las familias. Asimismo, el edil subrayó que la reorganización por áreas territoriales mejorará de forma sustancial la manera de trabajar, favoreciendo la detección temprana de necesidades y fortaleciendo el vínculo entre los profesionales, la ciudadanía y las entidades sociales del municipio.

Este modelo también consolida la figura del profesional de referencia, contemplada en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, lo que aporta continuidad, claridad y una mejor orientación en los procesos de acompañamiento social y en los proyectos de vida de cada persona usuaria.

“El objetivo es claro: mejorar la calidad del servicio y garantizar que cualquier persona, viva en el barrio que viva, tenga un acceso más sencillo a los servicios sociales y encuentre una respuesta adecuada a su situación”, concluyó el concejal.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana avanza hacia un modelo de Servicios Sociales más accesibles, próximos y adaptados a la realidad de cada comunidad del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
  2. La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
  3. Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
  4. Salto de Chira entra en una fase clave tras abrir sus principales túneles
  5. Un tiburón aparece atrapado en la piscina natural de El Agujero
  6. Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
  7. Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública
  8. Las presas públicas de Gran Canaria suben al 18,6% de su capacidad tras las lluvias de enero

Morales reclama que el decreto Canarias recoja aportaciones de todas las Islas

Morales reclama que el decreto Canarias recoja aportaciones de todas las Islas

Morales quiere un mercado eléctrico propio en todas las Islas para fomentar las renovables

Morales quiere un mercado eléctrico propio en todas las Islas para fomentar las renovables

Culminan las obras de reasfaltado y canalización de pluviales en San Felipe

Culminan las obras de reasfaltado y canalización de pluviales en San Felipe

El Gobierno de Canarias declara el plan integral de Jinámar de interés educativo

El Gobierno de Canarias declara el plan integral de Jinámar de interés educativo

Los Servicios Sociales se transforman: cinco oficinas acercan la asistencia a los barrios de Santa Lucía de Tirajana

Los Servicios Sociales se transforman: cinco oficinas acercan la asistencia a los barrios de Santa Lucía de Tirajana

Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: "No queremos ser un restaurante"

Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: "No queremos ser un restaurante"

Bomberos en prácticas del sur de Gran Canaria inspeccionan instalaciones de la cementera de Santa Águeda para reforzar su formación en riesgos industriales

Bomberos en prácticas del sur de Gran Canaria inspeccionan instalaciones de la cementera de Santa Águeda para reforzar su formación en riesgos industriales

Murgas, el concurso de La Lagarta y La Bastona y actividades infantiles: así aterriza el Carnaval en Agüimes

Murgas, el concurso de La Lagarta y La Bastona y actividades infantiles: así aterriza el Carnaval en Agüimes
Tracking Pixel Contents