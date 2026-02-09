Culminan las obras de reasfaltado y canalización de pluviales en San Felipe

El Ayuntamiento de Guía ha finalizado los trabajos de mejora del firme y la red de recogida de aguas pluviales en distintas calles del barrio costero de San Felipe, una actuación que supone un avance notable en seguridad vial, drenaje y bienestar para los residentes de la zona. Estas obras han contado con un presupuesto total de 197.412,87 euros, financiados a través de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) correspondientes a 2024.

El alcalde del municipio, Alfredo Gonçalves Ferreira, visitó el barrio para comprobar el resultado de las actuaciones, acompañado por los concejales de Vías y Obras, Juan Jiménez, y de Urbanismo, José Manuel Santana. Durante el recorrido, pudieron constatar la mejora que este proyecto representa para una zona especialmente afectada por la acumulación de agua en épocas de lluvia.

En este contexto, el alcalde quiso reconocer públicamente la actitud mostrada por los vecinos y vecinas durante el desarrollo de los trabajos. “Sabemos que este tipo de obras generan inconvenientes en la rutina diaria, por lo que quiero agradecer sinceramente la paciencia, comprensión y colaboración que ha demostrado el vecindario de San Felipe”, expresó.

Gonçalves Ferreira subrayó también la relevancia de la intervención en un entorno vulnerable a los temporales. “Tras una larga espera, hoy San Felipe dispone de una vía renovada, más segura y mejor preparada para afrontar episodios de lluvias persistentes como los que se están produciendo este invierno”, afirmó, destacando que la adecuada canalización de las aguas pluviales era una actuación prioritaria para evitar problemas recurrentes y garantizar la seguridad tanto de peatones como de vehículos.

Una ejecución adecuada a las necesidades del barrio

Asimismo, el alcalde reafirmó el compromiso del grupo de gobierno con la mejora continua de todos los barrios del municipio. “Seguiremos trabajando junto a los vecinos y vecinas para atender sus necesidades reales y ejecutar obras que contribuyan a mejorar su calidad de vida”, señaló.

Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Juan Jiménez, explicó que el proyecto experimentó algunos retrasos tanto en su fase administrativa como durante la ejecución. “Además de la tramitación inicial, fue necesario realizar interrupciones puntuales para atender solicitudes vecinales relacionadas con canalizaciones no previstas inicialmente, así como por las condiciones meteorológicas, que no permitían llevar a cabo el asfaltado con garantías”, indicó.

Jiménez añadió que, a petición de la dirección de obra, se incorporó una modificación del proyecto para completar correctamente la canalización de las aguas pluviales hasta su desembocadura en el mar. “Estos cambios fueron esenciales para asegurar una ejecución adecuada y ajustada a las necesidades reales del barrio”, apuntó.

Finalmente, el edil destacó la importancia de contar con la participación vecinal desde las primeras fases de planificación. “Es fundamental consensuar los proyectos desde su redacción inicial. De este modo se evitan modificaciones posteriores, sobrecostes o carencias en la obra, y se logran resultados más eficaces y satisfactorios para todos”, concluyó.