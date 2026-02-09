Firgas estrena dos nuevos hogares para atender emergencias sociales

El Cabildo de Gran Canaria ha entregado al Ayuntamiento de Firgas dos nuevas viviendas de tránsito destinadas a atender situaciones de emergencia social en el municipio, tras culminar la rehabilitación del antiguo colegio de Casablanca. El vicepresidente insular y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, visitó este martes los inmuebles junto al alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, y a los concejales Raquel Martel, responsable de Servicios Sociales, y Javier Perdomo, de Vivienda.

Las obras, financiadas por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria con una inversión de 208.200 euros, han permitido transformar este edificio sin uso de los años 60 en dos viviendas completamente acondicionadas, que ya han sido puestas a disposición del Ayuntamiento para su uso inmediato en casos de emergencia habitacional. Los trabajos finalizaron hace varias semanas. Estas viviendas serán gestionadas por el Ayuntamiento de Firgas y se utilizarán de manera temporal mientras se resuelven las situaciones que motivan su ocupación.

Durante la visita, Augusto Hidalgo destacó que se trata de dar una segunda vida a antiguos edificios vinculados a las escuelas rurales. “Estamos en uno de esos edificios que se construyeron hace 60 años en los lugares más recónditos de la isla para los profesores de las escuelas rurales y que hoy estaban abandonados. Ahora los convertimos en viviendas de tránsito para situaciones de emergencia”, explicó. El vicepresidente subrayó que el de Firgas es el cuarto proyecto de este tipo que se entrega en la Isla, dentro de un total de 12 iniciativas impulsadas por el Cabildo.

La actuación se inició a mediados de 2024, tras la firma del convenio de colaboración entre el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, dependiente de la Vicepresidencia insular, y el Ayuntamiento de Firgas. El acuerdo permitió transformar el antiguo centro escolar de Casablanca en dos inmuebles de titularidad municipal, concebidos como hogares temporales para familias que atraviesen necesidades urgentes por causas sobrevenidas.

El proyecto consistió en la rehabilitación integral de dos viviendas situadas en la planta alta del antiguo colegio, adaptándolas a los requisitos necesarios para su uso como alojamiento de emergencia. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica del Cabildo de Gran Canaria, a través del cual el Consorcio de Viviendas financia actuaciones destinadas a reconvertir espacios municipales en viviendas de tránsito. El objetivo es ofrecer una respuesta rápida a las familias más vulnerables, garantizando su protección durante periodos cortos de tiempo.

Noticias relacionadas

Gracias a esta línea de subvenciones, una docena de municipios de la Isla están ejecutando o ya han culminado proyectos similares, centrados principalmente en la rehabilitación de antiguas escuelas rurales o casas del maestro. En total, una veintena de edificios se transformarán en viviendas de tránsito mediante una inversión global de 2.207.450 euros por parte del Cabildo. Entre los ejemplos ya finalizados figuran Agaete, Tejeda, Teror y Artenara, a los que ahora se suma Firgas.