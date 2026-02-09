Gran Canaria renueva el distintivo Starlight para los próximos cuatro años

Gran Canaria continuará formando parte del selecto club internacional de destinos para la observación del cielo nocturno tras renovar el distintivo de Destino Turístico Starlight, otorgado por la Fundación Starlight. Turismo de Gran Canaria recibió este miércoles la certificación que consolida a la Isla como uno de los enclaves mejor preparados del mundo para el astroturismo y la contemplación de las estrellas, una condición que se mantendrá vigente durante los próximos cuatro años, hasta 2029.

La renovación del sello, gestionado por la Fundación Starlight y creado conceptualmente con el respaldo de instituciones como la UNESCO y ONU Turismo, supone un nuevo impulso para el desarrollo de productos turísticos vinculados a la astronomía, la captación de nuevos perfiles de visitantes y la generación de actividad económica en zonas de baja incidencia turística. Además, refuerza el compromiso del destino con la calidad del cielo nocturno y con la continuidad de una estrategia basada en la sostenibilidad y la diversificación de la oferta.

Gran Canaria comparte este reconocimiento con un reducido grupo de destinos internacionales en el que figuran enclaves de Chile, Nueva Zelanda o Hawái, lo que sitúa a la Isla en una posición destacada dentro del turismo experiencial ligado a la astronomía. La directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela, felicitó al consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, por el trabajo desarrollado desde que el cielo de Gran Canaria fue reconocido por primera vez en febrero de 2018. Ese esfuerzo sostenido, señaló, ha sido determinante para que la Isla renueve ahora su condición y continúe disfrutando de este reconocimiento hasta finales de la década.

El consejero de Turismo destacó que el distintivo Starlight ha sido clave para posicionar a Gran Canaria en el circuito internacional del astroturismo y para dinamizar la economía en áreas alejadas de los grandes núcleos urbanos. "Este certificado de calidad, junto a los proyectos asociados, ha aportado un valor distintivo a la Isla y ha generado las primeras sinergias que han permitido desarrollar nuevos productos empresariales vinculados a esta práctica científica", señaló.

Por su parte, Antonia Varela puso en valor que el ámbito del Destino Turístico Starlight coincida con la Reserva de la Biosfera y con espacios emblemáticos como Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarados Patrimonio Mundial. A su juicio, esta combinación proyecta una imagen de territorio único, donde la identidad, las raíces culturales y la autenticidad se enlazan con la innovación y el futuro a través del astroturismo.

Álamo recordó además que este sello supuso en su momento un respaldo importante para la candidatura de Risco Caído y las Montañas Sagradas como Patrimonio Mundial, al reconocer y recuperar la ancestral tradición de la observación del firmamento. Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos años destacan la creación de una red de miradores astronómicos, como los ubicados en La Aldea, la realización de mediciones específicas de la calidad del cielo en la Cuenca de Tejeda y la implantación de medidas de protección lumínica.

Noticias relacionadas

A estas iniciativas se suman acciones en otros enclaves privilegiados de la Isla, como el entorno del Pico de las Nieves, San Bartolomé de Tirajana o la zona alta de la Vega de San Mateo, así como la impartición de cursos de Monitores Astronómicos Starlight. Esta formación está orientada a profesionalizar un sector en pleno crecimiento y a dar respuesta a la creciente demanda de especialización en el ámbito del astroturismo. "Este sello no solo nos diferencia de nuestros competidores, sino que refuerza nuestro objetivo de diversificar el producto turístico y de repartir la riqueza que genera el sector entre los 21 municipios", concluyó el consejero.