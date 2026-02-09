HiperDino te enamora este San Valentín y te ayuda a configurar un menú especial para tu velada romántica

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino te enamora este San Valentín y te facilita la preparación de tu menú especial para tu almuerzo o cena romántica, en este próximo de 14 de febrero. Así, como si de un escena de la película de Walt Disney “La Dama y el vagabundo” se tratara, la cadena de establecimientos te ayuda a confeccionar el menú para ese momento especial y te brinda la posibilidad de elegir entre las más de 120 referencias de pasta, para la preparación de un plato, único, ligero y representativo de la gastronomía italiana, una de las más románticas del mundo.

Rigatoni o espagueti de la marca Garofalo o pasta pluma de la marca propia HiperDino son algunas de las opciones más vendidas en las tiendas HiperDino, y que pueden convertirse en una opción ideal para esta fecha tan especial. Pero también, otras más especializadas como la lumaconi; el espagueti negro de sepia o las láminas de lasagna, todas ellas de la marca Garofalo, también puede ser otra alternativa para ese plato que te lleve a rememorar una fecha tan emotiva y que convierta la velada en una experiencia sensorial.

Más de 120 referencias de pasta / Carlos Diaz-Recio

Para el responsable de esta sección de HiperDino, Yeray Mateos, “cuando hablamos de experiencias gastronómicas especiales, siempre nos viene a la mente la gastronomía italiana, y lo hace por el enorme juego que ofrece la preparación de un exquisito plato de pasta que además brinda múltiples opciones de sabores a través de las salsas de acompañamiento. Nuestra cadena de supermercados, siempre mantiene en nuestros lineales una amplia variedad de pastas, hablamos de más de 120 referencias, en donde además nuestra marca propia ofrece un producto de excelente calidad y a un precio inigualable, y por ello, el spagueti, el macarrón y la pasta pluma HiperDino tienen una excelente acogida entre nuestra clientela. En un día tan especial, como San Valentín un menú configurado por pasta y una salsa, elaborada con nuestros productos frescos, hortalizas, carne, pescado o marisco son una extraordinaria elección para un almuerzo o una cena el 14 de febrero”.

Y como sin postre, no hay velada que sea memorable, HiperDino también ofrece para esta día, una amplia selección de chocolates y bombones de las marcas Pancracio caja de rocas de chocolate negro o chocolate con leche; bombones diamond brown y de chocolate blanco y de la marca Quality Street, entre otros.

HiperDino, lanzará con motivo de ese día, una campaña especial por San Valentín, que además incluirá productos con precios especiales, como fresas, bombones, orquídeas para tu regalo ideal o una amplia selección de perfumería para el detalle perfecto.

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino te enamora este San Valentín / Carlos Diaz-Recio

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 291 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

Noticias relacionadas

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.