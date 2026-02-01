Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: "No queremos ser un restaurante"

A Alex el mediodía siempre le coge atravesado. El reloj ya va dando las doce y es un fastidio que la compra duerma todavía embolsada en el suelo, pero eso en Juansito da igual. Al pobre hombre no le da tregua el goteo de clientela fija y del barrio asomante, al que gusta socializar con algún licor o el vino abocado, firma de la casa-cueva Juansito.

Alex Santana es talayero y lleva un negocio de oficio. Juansito es bar, bochinche y casa-cueva. Así, todo junto. Juansito también fue su padre, el fundador y cerebro de un bisnazo por accidente, al coincidir en apertura el Campus de Tafira de una insólita Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y su negocio de vinos y tapas.

Prácticamente, el hijo del antiguo gerente anda a vueltas con los horarios desde que se puso la chupa y empezó mesa por mesa a llevar tapas de papas arrugadas. A veces se despistaba con los futbolines y los recreativos flipper junto a su hermano Rolando, hasta que el padre Juansito le pegaba un tirón de orejas por despistado. Ya bien crecido y mientras termina de colocar vasos, Alex sigue sirviendo copas, porque en este bochinche el día empieza cuando entra alguno de sus míticos, como Manolín, presente a primera hora en la barra.

Fundado en 1985, Juansito es uno de los enclaves gastronómicos, apúrese a decir casi etnográficos, que forman parte desde que se tiene registro reciente del conocido como poblado aborigen parte de Santa Brígida. En La Atalaya, entre riscos que se ponen verdes cuando las trombas de agua como las de estos meses caen en condiciones, sigue aguantando como han aguantado siempre los negocios del barrio. Cerca están el restaurante El Vinco, al que la suerte de las loterías llama de vez en cuando en su venta anexa; y el de un legendario bar cafetín Pepe, al que su historia daría para otro reportaje aparte. Entre los tres se entienden sin hablar, y mucha clientela del barrio fluye por el portal camino del Portillo Estévez, siempre arriba y abajo, en viajes de ida y vuelta.

La gloria llegó pronto al negocio por los estudiantes y las fugas de San Diego. Pronto aquello se abarrotaría de chiquillajes de La Isleta, Guanarteme o Lomo Blanco que cerraban la jornada en Ca' Juansito, y a los que el regente de la casa ponía firmes como un padre cuando el desmadre se iba de cuenta. "Ni él se esperaba todo aquello", se sincera su hijo, que le apoyaba como podía limpiando vasos.

A pesar de los años, todo sigue quedando en familia. Las hermanas Merche y Rosa mandan en la cocina, Alex y su sobrina Jenny lo hacen de cara al público. El bar pasa por un buen momento, como aquellos años en los que el piberío se quedaba hasta las tantas y no había quien echara a nadie. Ahora el jaleo viene por otros lados y el teléfono no para los fines de semana.

En cuanto a la peculiar estructura arquitectónica, la barra siempre estuvo arriba. Lo que había abajo eran cuevas, sin más. Con el tiempo se arreglaron y ahora se baja a sentarse tranquilo, a un comedor con vistas al pueblo y botellas colgadas del techo. La carne de cochino y el vino del Reventón hicieron una fama que todavía corre de boca en boca, o de pantalla en pantalla, gracias a los influencers de Tik Tok, responsables de la nueva fama del sitio. Cuentan los testimonios consultados por este periódico, que la gente que no sabría decir dónde queda con exactitud La Atalaya, pero el Juansito lo encuentra sin problema.

"Cuando alguien llama al restaurante Juansito yo les corrijo. Esto no es un restaurante ni pretendemos serlo, es un bochinche. Es lo que hemos sido siempre", responde detrás de la barra y mientras se apura a llenar otra copa al pícaro de Manolín. La hacienda tiene una carta nueva que respeta los platos de cuchara que preparaba en cocina su madre los fines de semana. Croquetas con queso de cabrales, fabadas y carrilleras.

Llevar un negocio familiar engrandece, pero los años dejan ya las orejas largas al hombre. "Es bastante cansado", rezonga. Acto seguido le llena la copa a Manolín el cuico, que ya va por la segunda, o eso dice.

Pesa la mentalidad de su maestro y progenitor, el que se personaba en el negocio religiosamente todos los días. La vida de Juansito era sencilla: se levantaba y en diez minutos estaba sirviendo copas sin que le temblara el puso. Cuando las jornadas se alargaban, con parrandas hasta bien entrada la madrugada por las que pasaron miembros de Los Gofiones.