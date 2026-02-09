Mogán impulsa un nuevo espacio cultural con las obras del Centro de Estudios y Arte de Arguineguín

Las obras del futuro Centro de Estudios y Arte de Arguineguín (CEAA) ya están en marcha y comienzan a tomar forma en una parcela de 1.675 metros cuadrados situada junto al Centro de Salud y al IES Arguineguín-Lidia Pulido. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada por concejales y concejalas del grupo de gobierno, visitó los trabajos para comprobar in situ el avance de una infraestructura llamada a convertirse en un referente cultural, educativo y social del municipio.

El proyecto cuenta con una inversión total de 3.453.035,30 euros, de los que 2,4 millones proceden de una subvención de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. El resto de la financiación corresponde a fondos europeos FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional para España 2021-2027, dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) del Ayuntamiento de Mogán.

Durante la visita, Onalia Bueno valoró positivamente el ritmo de ejecución de las obras, actualmente centradas en la estructura del edificio, y subrayó la relevancia del futuro centro para la vida cultural del municipio. La alcaldesa destacó que el CEAA será una instalación pública de referencia, pensada para fomentar el acceso al conocimiento, la educación artística y la dinamización social en Arguineguín.

Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, señaló que la finalización de los trabajos está prevista para febrero de 2027. “Estamos muy satisfechos porque la obra empieza a ser visualmente una realidad”, afirmó, al tiempo que aseguró que el objetivo del gobierno local es cumplir los plazos para que el centro pueda entrar en funcionamiento a lo largo de ese año.

El diseño del Centro de Estudios y Arte de Arguineguín apuesta por un espacio moderno, funcional y plenamente accesible. El edificio contará con un amplio atrio central que articulará las distintas áreas. En la planta baja se ubicarán la recepción, la secretaría, una sala de estudio abierta las 24 horas, aulas destinadas a disciplinas como música, danza, teatro y canto, además de espacios polivalentes para exposiciones, ensayos y conferencias. También se habilitarán zonas de consulta, vestuarios y una sala de residuos.

La planta superior estará dedicada principalmente a la nueva Biblioteca Municipal de Arguineguín, que dispondrá de una gran sala de lectura, áreas específicas para público infantil y juvenil, espacios de informática, hemeroteca, así como zonas de préstamo, almacenamiento y aseos.

El proyecto incorpora además criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. El edificio contará con placas fotovoltaicas en la cubierta, capaces de cubrir en torno al 60% de su consumo energético, y ha sido diseñado para favorecer la entrada de luz natural y la ventilación en todas sus fachadas. Asimismo, se han integrado principios de accesibilidad universal, reforzando el carácter inclusivo de una infraestructura llamada a convertirse en un nuevo motor cultural para Arguineguín y el conjunto del municipio de Mogán.