Morales reclama que el 'decreto Canarias' recoja aportaciones de todas las Islas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado que el decreto Canarias, que pretende certificar los acuerdos políticos que, en 2023, suscribieron PP y PSOE para lograr el apoyo de CC en el periodo de investidura, incorpore de forma efectiva las aportaciones de todas las islas y no se construya como un documento “cerrado”.

Morales se pronunció en estos términos al valorar el proceso seguido por el Gobierno de Canarias en la elaboración del decreto, después de la reunión mantenida la semana pasada entre el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), encuentro al que el Cabildo de Gran Canaria no asistió. El presidente insular señaló que, de haber podido acudir, “probablemente no hubiese ido” y reconoció haber trasladado su “malestar” a la Fecai por los procedimientos utilizados para la convocatoria y aprobación inicial del decreto.

A juicio de Morales, el principal riesgo del procedimiento seguido hasta ahora es que se incorporen aportaciones “de unas islas sí y de otras no”, lo que impediría que el decreto responda a las necesidades reales de todos los territorios insulares. En este sentido, valoró que, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno autonómico y remitido al Parlamento de Canarias, se haya abierto un plazo para que los gobiernos insulares puedan plantear sus propuestas. “Vamos a hacerlas, desde luego”, afirmó.

Más allá del contenido concreto del decreto Canarias, Morales aprovechó para reivindicar la necesidad de un decreto específico impulsado desde los cabildos, que aborde cuestiones estructurales pendientes para las corporaciones insulares. Entre ellas citó la actualización de las competencias deficitarias que asumen los cabildos con un elevado coste económico, el debate sobre el bloque de financiación canario, el tercer plan sociosanitario o la financiación vinculada a la Fecam, que afecta tanto a ayuntamientos como a cabildos. “Hay cosas importantes desde Canarias para Canarias, para los cabildos, de las que no se habla”, subrayó.

Pese a las críticas, el presidente insular quiso dejar claro que los cabildos “siempre han estado a disposición” cuando se trata de grandes demandas del Archipiélago, citando como ejemplo la gestión de la inmigración o las propuestas para un nuevo modelo de desarrollo económico. En ese contexto, reclamó reciprocidad institucional: “Debe haber un intercambio a la hora de solicitar nuestra colaboración, crear un marco de trabajo, un marco institucional de respeto, coordinación e información, para que podamos opinar con todos los datos”.