Murgas, el concurso de La Lagarta y La Bastona y actividades infantiles: así aterriza el Carnaval en Agüimes

El Carnaval de Agüimes entra esta semana en uno de sus momentos más esperados, con el 42º concurso de murgas y la celebración del Carnaval de día de Arinaga como principales protagonistas. A estas citas se suman el baile de carnaval intergeneracional, el tradicional concurso de La Lagarta y La Bastona y el encuentro de murgas infantiles, completando un variado programa para todos los públicos.

Del 10 al 13 de febrero, la plaza del Rosario será el epicentro del concurso de murgas, que reunirá a 13 colectivos dispuestos a desplegar su ingenio, crítica y humor para hacerse con el primer premio. La primera fase tendrá lugar el martes 10 de febrero a las 20:30 horas, con las actuaciones de Lengüetudos, Miruflinas, Lagartos, Lady’s Lagartos, Sombreritos, Salamandras y Golisnionas, contando con la murga infantil Los Lagartitos como agrupación invitada.

La segunda fase se celebrará el miércoles 11 de febrero, también a las 20:30 horas, con las murgas Inkietas, Ni Quito Ni Pongo, Flokis and the Mokis, Charanguillas, Pachachos e Hijos de Chano el Negro. En esta jornada participará como murga infantil invitada Los Serenquenquitos, y el grupo Apolo GC amenizará la deliberación del jurado.

Gran final de murgas

La gran final tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 20:30 horas, nuevamente en la plaza del Rosario, con la participación de las ocho formaciones mejor valoradas por el jurado. La noche contará con actuaciones invitadas y culminará con la tradicional noche del murguero, consolidando este certamen como uno de los grandes referentes del carnaval en el sureste de Gran Canaria.

La segunda gran cita de la semana será el sábado 14 de febrero con el Carnaval de día de Arinaga, que se desarrollará desde las 11:00 horas en la avenida Polizón. Música en directo, sesiones de dj, actividades infantiles y propuestas para todos los públicos llenarán de ambiente festivo la zona costera en una jornada pensada para disfrutar en familia. Esa misma noche, la plaza del Rosario acogerá una verbena a partir de las 22:00 horas y, a las 23:30, se celebrará el tradicional concurso de La Lagarta y La Bastona.

El programa semanal se completa el jueves 12 de febrero a las 18:00 horas con el baile de carnaval intergeneracional, que tendrá lugar en el Centro de Mayores de Agüimes, una iniciativa que promueve la convivencia y el disfrute compartido entre distintas generaciones. Finalmente, el domingo 15 de febrero, a las 16:30 horas, la plaza del Rosario acogerá el encuentro de murgas infantiles, donde las nuevas generaciones demostrarán que el espíritu crítico, el ingenio y la pasión por el carnaval siguen muy vivos en Agüimes.