Suso Pérez Rodríguez renuncia a su acta como concejal en Valleseco tras siete años de servicio público

El Ayuntamiento de Valleseco celebrará el próximo martes 10 de febrero, a las 8:30 horas, un Pleno Extraordinario en el que se oficializará la renuncia de Jesús Ramón Pérez Rodríguez, conocido como Suso Pérez, a su acta como concejal del Partido Popular.

En un escrito dirigido a la Corporación, el edil comunica su decisión por “circunstancias derivadas de una situación familiar que en la actualidad requiere de mi atención y dedicación prioritaria”, lo que, según explica, le impide garantizar el nivel de entrega que considera imprescindible para ejercer su labor pública con responsabilidad. “El desempeño de un cargo público conlleva una elevada exigencia de implicación, disponibilidad y dedicación permanente, que excede de un marco horario concreto y requiere una atención continua y constante”, señala en su renuncia, donde también expresa que actúa “conforme a los principios de responsabilidad y buen gobierno”.

Siete años de trayectoria municipal

Con esta decisión, Suso Pérez cierra una etapa de siete años en la política municipal, en la que formó parte del grupo de gobierno en las legislaturas encabezadas por Dámaso Arencibia Lantigua y posteriormente por el actual alcalde, José Luis Rodríguez Quintana. Durante este periodo, asumió competencias clave como las áreas de Personal y Función Pública, Participación Ciudadana, Comunicación, Juventud, Cultura, Universidad Popular, Transporte, Movilidad y el Centro Ocupacional, además de ejercer como 2º Teniente de Alcalde.

En su despedida, el concejal ha querido agradecer la labor del personal del Ayuntamiento, “por su profesionalidad, colaboración y compromiso en el desempeño de sus funciones”; a sus compañeros de Corporación, “por el respeto institucional y la colaboración mantenida”; y a las vecinas y vecinos, “por la confianza depositada durante el tiempo en que he ejercido esta responsabilidad pública”.

Reconocimiento institucional

También tuvo palabras de reconocimiento para las asociaciones y colectivos del municipio, “por su apoyo, implicación y labor constante en favor de la participación ciudadana y de la construcción de un municipio mejor”.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, ha destacado que Suso Pérez “ha tomado una decisión responsable” dada su situación personal y ha valorado “la profesionalidad y el trabajo desarrollado en las distintas áreas que ha gestionado”. Añadió que, aunque deja el acta, mantendrá su vinculación con el grupo de gobierno y el partido para colaborar en los próximos retos políticos, como las futuras elecciones.

El Ayuntamiento ha expresado públicamente su reconocimiento a la dedicación, cercanía y compromiso de Suso Pérez durante su trayectoria como concejal, subrayando que su labor ha estado siempre orientada al interés general y al desarrollo del municipio