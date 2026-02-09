Vecinos de Valleseco denuncian la okupación de varias viviendas por una pareja

Un nuevo episodio de violencia vinculado a la ocupación de una vivienda familiar ha vuelto a sembrar la preocupación y el malestar entre los vecinos de la zona de El Zumacal, en el municipio de Valleseco. Los hechos se produjeron tras la ocupación de una tercera vivienda por una pareja con problemas de adicción a las drogas, que ya habían ocupado otras dos con anterioridad.

Al detectar la situación, los residentes de las viviendas colindantes alertaron a los propietarios del inmueble afectado, que se desplazaron hasta el lugar con la intención de recuperar su vivienda de forma pacífica. Sin embargo, según consta en un escrito presentado por los vecinos y al que ha tenido acceso este periódico, la conversación derivó en un clima de tensión y el ocupante presuntamente habría amenazado a la familia exhibiendo un machete, llegando incluso a manifestar que "no le importaba regresar a prisión si tenía que emplear la violencia".

A la espera del juez

La familia propietaria del inmueble se puso en contacto con la Guardia Civil, si bien los agentes no pudieron intervenir en ese momento ya que la ocupación se había producido apenas 24 horas antes. El alcalde del municipio, José Luis Rodríguez, explicó este lunes que se trata de «dos personas reincidentes en la ocupación de viviendas» y añadió que «el varón cuenta además con antecedentes penales». Asimismo, el regidor señaló que el Ayuntamiento se mantiene a la espera de conocer si, una vez transcurridas las 48 horas, un juez decreta la expulsión de la pareja del inmueble ocupado.

Los vecinos, a través del mismo comunicado, también expresaron su preocupación por la situación de la mujer que convive con el varón. Según señalaron, en diversas ocasiones han presenciado "episodios de gritos y comportamientos agresivos en la vía pública, así como ruidos de discusiones, golpes y enfrentamientos durante la noche", lo que ha incrementado aún más la alarma y la sensación de inseguridad en la zona.