La Aemet prevé un martes estable y con cielos despejados en Gran Canaria

El tiempo de este martes estará marcado por la estabilidad en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago y la presencia de nubes bajas en las vertientes norte, que tenderán a disiparse con el paso de las horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Gran Canaria, las nubes se dejarán notar sobre todo en el norte y en zonas de medianías, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos despejados y un ambiente suave. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado, con algunas rachas algo más intensas en áreas expuestas.

Predicción por islas para este martes:

Gran Canaria

En el norte se esperan intervalos nubosos por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, más acusado en las mínimas de zonas de interior. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas del extremo oeste y sureste. En las costas del suroeste se esperan brisas, y en cumbres soplará flojo a moderado de componente este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 22

Lanzarote

Intervalos nubosos, más compactos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con amplios claros en el este y sur durante el día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con ligeros ascensos locales. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

Fuerteventura

Predominio de intervalos nubosos, especialmente en el norte y oeste a primeras horas, con claros durante el día en el este y sur. Las temperaturas apenas variarán, con ligeros ascensos puntuales. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, más compactos en el noreste, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en las mínimas de interior. Viento del nordeste, en general flojo, con intervalos moderados en zonas bajas del sureste, este y extremo noroeste. En cumbres del Teide soplará moderado de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con claros durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, más acusado en zonas de interior. Viento del nordeste flojo, con intervalos moderados en zonas expuestas del oeste y este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 23

La Palma

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, con amplios claros durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos locales. Viento del nordeste flojo, con intervalos moderados en costas expuestas del noroeste y sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 22

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con tendencia a abrir claros durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios significativos, con ligeros ascensos locales. Viento del nordeste flojo, siendo moderado en zonas bajas expuestas del sureste y extremo oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 16