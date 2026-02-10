La Aemet prevé un martes estable y con cielos despejados en Gran Canaria
Las nubes se concentrarán en el norte de las islas y el viento soplará del nordeste flojo a moderado
El tiempo de este martes estará marcado por la estabilidad en Canarias, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago y la presencia de nubes bajas en las vertientes norte, que tenderán a disiparse con el paso de las horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Gran Canaria, las nubes se dejarán notar sobre todo en el norte y en zonas de medianías, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos despejados y un ambiente suave. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado, con algunas rachas algo más intensas en áreas expuestas.
Predicción por islas para este martes:
Gran Canaria
En el norte se esperan intervalos nubosos por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, más acusado en las mínimas de zonas de interior. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas del extremo oeste y sureste. En las costas del suroeste se esperan brisas, y en cumbres soplará flojo a moderado de componente este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 18 22
Lanzarote
Intervalos nubosos, más compactos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con amplios claros en el este y sur durante el día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con ligeros ascensos locales. Viento moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 16 23
Fuerteventura
Predominio de intervalos nubosos, especialmente en el norte y oeste a primeras horas, con claros durante el día en el este y sur. Las temperaturas apenas variarán, con ligeros ascensos puntuales. Viento moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 16 22
Tenerife
Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, más compactos en el noreste, con apertura de claros en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en las mínimas de interior. Viento del nordeste, en general flojo, con intervalos moderados en zonas bajas del sureste, este y extremo noroeste. En cumbres del Teide soplará moderado de componente norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 17 23
La Gomera
Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con claros durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, más acusado en zonas de interior. Viento del nordeste flojo, con intervalos moderados en zonas expuestas del oeste y este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 17 23
La Palma
Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, con amplios claros durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos locales. Viento del nordeste flojo, con intervalos moderados en costas expuestas del noroeste y sureste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 13 22
El Hierro
Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, con tendencia a abrir claros durante el día. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios significativos, con ligeros ascensos locales. Viento del nordeste flojo, siendo moderado en zonas bajas expuestas del sureste y extremo oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 12 16
- Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
- Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
- Un tiburón aparece atrapado en la piscina natural de El Agujero
- Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública
- Las presas públicas de Gran Canaria suben al 18,6% de su capacidad tras las lluvias de enero
- Suites con piscina privada y una terraza panorámica junto al Yumbo: así es la reforma de los apartamentos Playa del Sol