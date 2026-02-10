Agaete refuerza su modelo sostenible como Mejor Pueblo Turístico 2025

El municipio grancanario de Agaete continúa dando pasos para consolidar su modelo turístico sostenible después de haber sido distinguido por ONU Turismo como Mejor Pueblo Turístico de 2025, un reconocimiento otorgado entre 270 candidaturas de 65 países. En este contexto, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, realizó este martes una visita institucional a Agaete, donde fue recibido por la alcaldesa, María del Carmen Rosario, y el concejal Ramón Cruz. El encuentro sirvió para analizar distintos proyectos y vías de colaboración que permitan seguir avanzando en un modelo turístico alineado con la estrategia insular y basado en la sostenibilidad, la diversificación de la oferta y el arraigo al territorio.

La alcaldesa calificó la visita como “un día importante para Agaete” y recordó que el compromiso de este encuentro se adquirió tras conocerse el reconocimiento internacional. “Es una oportunidad para compartir las necesidades del municipio y para que el consejero pueda comprobar sobre el terreno cómo avanzan algunas de las actuaciones financiadas por Turismo de Gran Canaria a lo largo de los últimos años”, señaló Rosario.

Rosario explicó que la candidatura a los premios de ONU Turismo implicó superar un exhaustivo proceso de evaluación, con indicadores relacionados con los recursos naturales y culturales, la sostenibilidad social, económica y ambiental, la gobernanza, la seguridad, la oferta de actividades y la integración del turismo en la cadena de valor local.

Entre los elementos destacados por el organismo internacional figuran la tradición cafetera de Agaete, las fiestas populares, con especial mención a la Fiesta de la Rama, y la red de senderos naturales que conecta el litoral, el valle y la cumbre. Estos itinerarios promueven un turismo de bajo impacto y refuerzan la relación entre la actividad turística y el desarrollo local. En este sentido, ONU Turismo destaca que Agaete “ofrece un modelo de cómo el turismo puede proteger y compartir los recursos naturales al mismo tiempo”.

Por su parte, Carlos Álamo subrayó que Agaete es un ejemplo del tipo de destino que se quiere impulsar en la isla. “Aquí se demuestra que Gran Canaria es un territorio multiproducto, capaz de ofrecer experiencias turísticas ligadas al paisaje, a la cultura, a las tradiciones y a nuestros productos locales, generando valor añadido y desarrollo sostenible”, afirmó el consejero.

Durante la reunión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento, en la que también participó el técnico municipal Germán Sosa, se hizo un repaso de las principales actuaciones desarrolladas en materia turística y de la estrategia compartida por ambas instituciones, que ha convertido a Agaete en el primer municipio de Canarias en obtener este distintivo internacional.

La visita institucional continuó en el Huerto de las Flores, un espacio en proceso de mejora gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y la financiación de los fondos europeos Next Generation. El recorrido concluyó en las Oficinas de Información Turística del Puerto de las Nieves, donde el consejero se comprometió a renovar y ampliar los recursos gráficos y materiales promocionales del municipio.