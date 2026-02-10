El alcalde de Telde impulsa la creación de una unidad infantil especializada en autismo que aspira a ser referente en Canarias

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha planteado un nuevo proyecto de gobierno para la creación de una unidad infantil especializada en Trastorno del Espectro Autista (TEA), concebida como un recurso pionero en Canarias y estrechamente vinculada al uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la atención temprana, la educación y la inclusión social.

El proyecto, en el que el regidor local ya ha comenzado a trabajar, nace con la vocación de convertirse en una realidad durante el actual mandato, avanzando en el compromiso municipal de construir una ciudad más accesible, inclusiva y sensible a la diversidad funcional desde la infancia.

Juan Antonio Peña declara que "Telde tiene que estar a la vanguardia de las políticas públicas de inclusión, y eso pasa por ofrecer recursos especializados que respondan a las necesidades reales de las familias", destacando que esta unidad permitiría "integrar intervención educativa, apoyo terapéutico y herramientas tecnológicas que mejoran la comunicación, el aprendizaje y la autonomía de los niños y niñas con autismo".

La futura unidad se concibe como un espacio innovador, apoyado en el uso de las TIC adaptadas, como herramientas digitales de comunicación aumentativa, programas educativos personalizados, recursos de estimulación cognitiva y emocional, y sistemas de seguimiento que faciliten la coordinación entre profesionales y familias. Todo ello con el objetivo de ofrecer una atención integral y de calidad.

Desde el inicio del mandato en 2023, el alcalde ha orientado la política municipal hacia la mejora de la accesibilidad universal, impulsando iniciativas dirigidas a hacer de Telde una ciudad más amable, comprensible y respetuosa con las personas con diversidad funcional. En ese marco se inscribe esta propuesta, que refuerza una línea de trabajo centrada en la eliminación de barreras, la sensibilización social y la mejora del entorno para las personas con autismo y sus familias.

"No hablamos solo de infraestructuras, hablamos de un modelo de ciudad que entienda la diversidad como una riqueza y que actúe desde la responsabilidad institucional", señaló el alcalde, quien añadió que "este proyecto es una muestra clara del compromiso de este gobierno con la inclusión real y efectiva".

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Telde continuará trabajando en el desarrollo de esta iniciativa, con la mirada puesta en que la futura unidad infantil especializada en autismo se convierta en un referente en Canarias, tanto por su enfoque innovador como por su impacto social, educativo y humano.