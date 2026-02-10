Ampliación de plazas en centros de día y un dron en la Policía Local: así avanza Arucas en dos años en Servicios Sociales y Seguridad

El Ayuntamiento de Arucas pisa el acelerador en esta legislatura y, entre los años 2023 y 2025, ya ha ejecutado el 75 % del programa de mejoras previsto para el municipio durante el actual mandato. Los avances se hacen notar en áreas clave como Servicios Sociales, Urbanismo, Festejos, Turismo, Educación y Cultura. Entre las actuaciones ya en marcha destaca la ampliación de los aparcamientos en el recinto ferial, una demanda histórica de la ciudadanía que comienza a materializarse. A ello se suman otros proyectos estratégicos que están a punto de arrancar, como la rehabilitación de la actual estación de guaguas y la construcción de un nuevo edificio de oficinas municipales, iniciativas que permitirán modernizar las infraestructuras, mejorar la movilidad y reforzar la atención al público.

Durante la presentación de estas mejoras celebrada en la mañana de este martes en el municipio el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, subrayó que la comodidad de la ciudadanía, la seguridad y la incorporación de nuevas tecnologías han sido ejes fundamentales de la acción del Consistorio para facilitar el día a día de los vecinos y vecinas.

En este sentido el Ayuntamiento trabaja en un proyecto para reubicar y centralizar las oficinas municipales en un único edificio que se ubicará en la calle Heredad. Además, se está llevando a cabo el despliegue de dispositivos de autoservicio que permiten la obtención de certificados de empadronamiento y la realización de otros trámites administrativos. Estos equipos, actualmente disponibles en la Biblioteca Municipal y en otras dependencias, se extenderán en los próximos meses a distintos barrios y zonas del municipio.

Incremento de la capacidad en los centros diurnos de Arucas

La ampliación y el refuerzo de los servicios sociales básicos han sido también una de las prioridades del Ayuntamiento durante estos dos años. En este ámbito, se ha incrementado la capacidad del centro de día de La Goleta con la habilitación de diez nuevas plazas, con el objetivo de ampliar otras diez antes de que finalice la legislatura. Asimismo, el Consistorio ha impulsado importantes proyectos de mejora de infraestructuras como la adquisición del espacio destinado a la futura estación de guaguas, ubicado junto al antiguo supermercado HiperDino y actualmente utilizado como aparcamiento municipal. Mientras tanto, se trabaja en la rehabilitación de la estación existente. A estas actuaciones se suman la construcción de un nuevo centro de formación en el barrio de Los Portales y el proyecto de mejora del trazado de la GC-2 entre Bañaderos y Pagador, en colaboración con el Gobierno de Canarias.

En materia de Participación Ciudadana el municipio ha reforzado su apuesta por la integración y la convivencia, con iniciativas centradas en la formación lingüística de la población migrante residente en Arucas. A ello se suman los encuentros intergeneracionales por barrios, espacios de convivencia en los que las personas mayores comparten actividades con sus nietos, fortaleciendo los lazos sociales y comunitarios, además del aumento de la partida destinada a las asociaciones de vecinos.

Recursos Humanos, Tecnología, Seguridad y Hacienda

En materia de Recursos Humanos y Organización el Ayuntamiento de Arucas ya tiene en marcha el proyecto del nuevo edificio que albergará todas las oficinas municipales en una única infraestructura, poniendo fin a la dispersión actual de los servicios en distintas zonas del municipio. El inmueble contará con aparcamiento para 51 vehículos y se encuentra en fase de contratación, con una inversión cercana a los 11 millones de euros. Su ejecución se llevará a cabo en dos fases: una primera destinada a la construcción del edificio y una segunda que incluirá un acceso verde que conectará las nuevas dependencias municipales desde la zona de la Heredad hasta la GC-330.

Paralelamente el Consistorio avanza en la modernización administrativa mediante el impulso de la administración electrónica y la culminación del proceso de estabilización del personal municipal. Asimismo se han instalado dispositivos de autoservicio para la realización de trámites municipales, como la obtención del certificado de empadronamiento, con el objetivo de agilizar la atención a la ciudadanía. En el ámbito de la seguridad, se ha habilitado un punto móvil de la Policía Nacional junto a la comisaría de la Policía Local, que permite la tramitación de documentación oficial sin necesidad de desplazarse fuera del municipio. Además se ha reforzado la dotación de medios de la Policía Local y de Protección Civil con la incorporación de un nuevo dron, un vehículo de atestados y un radar móvil. A estas mejoras se suma la próxima incorporación, antes del verano, de cuatro oficiales y dos nuevos agentes de la Policía Local.

Bienestar Social, Participación Ciudadana, Juventud y Cultura

"El 80 % del programa de Bienestar Social ya se ha llevado a cabo", explicó el alcalde del municipio. En este sentido se ha ampliado y reforzado la oferta de servicios sociales básicos, que incluye la ampliación de diez plazas en el centro diurno de La Goleta, con previsión de sumar otras diez antes de que finalice la legislatura. Asimismo está en marcha el proyecto del nuevo centro ocupacional en el barrio de Visvique, con una inversión de cuatro millones de euros, que saldrá próximamente a licitación.

En materia de Participación Ciudadana, se ha implementado la formación lingüística para personas migrantes y encuentros intergeneracionales en los que los mayores del municipio comparten actividades con los más pequeños. También se ha incrementado la partida presupuestaria destinada a las asociaciones de vecinos de los distintos barrios. En Juventud se han desarrollado talleres de lenguaje de signos, batucada y formación para dj, además de campamentos de verano en la finca de Osorio y talleres de jardinería y cerámica. En Cultura el municipio ha registrado un aumento de 1.200 usuarios y más de 600 actividades, alcanzando un total de 66.000 participantes en 2025. Este espacio municipal destaca por ser pionero en proyectos como Erasmus+ y en la organización de diversas jornadas culturales.