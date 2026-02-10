¿Por qué se llama así Arguineguín?

En Gran Canaria no faltan topónimos singulares. Agüimes, Jinámar, Tufia, Artenara o Tunte. Nombres tan sonoros y distintos que remiten a historias diversas, a veces bien conocidas y otras nada claras. Los hay de raíz indígena, otros incorporados tras la conquista castellana y algunos que han evolucionado con el paso del tiempo bajo distintas culturas. En ese grupo tan selecto de nombres que llenan la boca al pronunciarlos está Arguineguín.

Arguineguín aparece ya en época prehispánica como un asentamiento indígena situado en el entorno de la playa de Triana, en un espacio que hoy comparten los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, conocido como El Pajar de Arguineguín o Arganeguín. El lugar es citado en Le Canarien, en el siglo XV, donde el nombre se recoge con hasta seis grafías distintas, y fue escenario del intento de invasión del normando Gadifer de la Salle en 1405.

La antigua aldea indígena ha quedado en gran parte cubierta por el actual barrio de El Pajar y por antiguas fincas de plataneras, aunque aún se conservan restos dispersos y algunas cuevas, principalmente en el barranco de Arguineguín, un nombre que no se limita al pueblo, sino que se extiende también al barranco y a la montaña.

Desde los antiguos canarios hasta hace dos días —y para algunos todavía hoy—, Arguineguín ha sido un enclave pesquero, una constante que podría ayudar a explicar el origen de su nombre.

Una imagen de Arguineguín tomada por Expedito Oliva antes del desarrollo turístico de Mogán. / Expedito Oliva

Las teorías sobre el origen del nombre

Puede darse por hecho que el nombre era el que empleaban los indígenas, al menos tal y como llegó a oídos de los cronistas europeos. Eso no significa que su origen tenga que situarse necesariamente en el ámbito indígena. Es a partir de ahí donde empiezan las dudas. El filólogo Maximiano Trapero, en su Diccionario de Toponimia de Canarias, recoge y analiza las teorías más sólidas sobre el origen de este topónimo.

Una de las interpretaciones más antiguas es la que propuso Wölfel, que entendió Arguineguín como «mar quieto», apoyándose en las descripciones históricas que destacan lo calmadas que eran las aguas en su puerto. Es una explicación sugerente, pero sirve más como descripción histórica del lugar que como explicación argumentada del origen del nombre. El propio autor admite que no encontró paralelos bereberes que la sostengan.

Otra teoría, planteada más recientemente por Rodríguez-Dincourt, apunta a una raíz tuareg. Arguineguín procedería de la composición arahar–engi–a–iggin, que significa «valle en el que hay agua corriente». La idea encajaría con el barranco de Arguineguín, el más largo de la isla, aunque eso implique imaginar un caudal muy distinto al actual.

Las explicaciones que cuentan con mayor respaldo son las de base bereber. Abrahan Louth propone que Arguineguín puede explicarse como un nombre compuesto por arguin–n–guin, donde arguin se relacionaría tanto con el plural de argán, árbol característico del sur de Marruecos, como con el topónimo Arguin de la costa mauritana, un enclave clave en las relaciones pesqueras entre Canarias y el norte de África. El conjunto vendría a significar «los árboles argán de allí». En esta misma línea se sitúa Ahmed Sabir, que vincula el topónimo grancanario con Argana, en el sur de Marruecos.