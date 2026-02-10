ASBA denuncia la paralización de más de 100.000 euros en subvenciones municipales ya presupuestadas en Valsequillo

ASBA–Primero Canarias denuncia la decisión del actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo de no tramitar una serie de subvenciones municipales correspondientes al ejercicio 2025, a pesar de que estas ayudas estaban incluidas en el presupuesto y contaban con consignación económica.

Según expone la formación, las subvenciones, que superan los 100.000 euros, estaban destinadas a distintos colectivos y sectores del municipio. Entre ellas se encontraban ayudas para deportistas, emprendedores locales, asociaciones sociales y culturales, así como para el sector primario y diferentes actividades.

En concreto, ASBA señala que las partidas previstas incluían 20.000 euros para deportistas individuales; 42.000 euros para emprendedores a través de la Inversión de Desarrollo Económico; 25.000 euros para colectivos sociales, culturales y de participación ciudadana; y ayudas específicas para el sector primario, como 3.000 euros para la Asociación de la Papa y 10.000 euros para el Consorcio de Comunidades de Regantes. A ello se sumaban 2.000 euros para el Club Jurria y 5.000 euros para Asocaval.

La formación recuerda que estas cuantías fueron incorporadas al presupuesto municipal mediante una modificación de crédito de 360.000 euros aprobada el pasado año, por lo que, a su juicio, no existían impedimentos económicos para iniciar su tramitación. Sin embargo, sostiene que el Ayuntamiento optó por no activar los procedimientos administrativos necesarios, dejando sin apoyo económico a personas y entidades que desarrollan una labor social, deportiva y económica en el municipio.

ASBA llevó esta cuestión al Pleno celebrado el pasado mes de enero mediante una moción en la que solicitaba la tramitación inmediata de las subvenciones y reclamaba explicaciones sobre los motivos de su no ejecución. La propuesta fue rechazada por el grupo de gobierno, integrado por ASAVA, El Cambio Necesario, Por Valsequillo y una concejala no adscrita.

Además de reclamar el abono de las ayudas previstas para 2025, la moción planteaba consignar en el presupuesto de 2026 una cuantía adicional que permitiera compensar la falta de ejecución de estas subvenciones y garantizar su continuidad en ejercicios futuros.

Desde ASBA advierten de que la no tramitación de estas partidas tiene un impacto directo en diferentes colectivos del municipio que contaban con este respaldo económico para el desarrollo de su actividad.