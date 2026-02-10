El bar de Gran Canaria donde puedes "comer a los pies del Roque Nublo": cocina canaria y precios ajustados
El establecimiento ofrece platos elaborados con productos de calidad
A pocos minutos de Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra el Bar Roque Nublo, un restaurante que ofrece cocina canaria tradicional. Los creadores de contenido @viajandocontanda lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir su experiencia con sus seguidores.
Cocina canaria tradicional
Bar Roque Nublo elabora sus platos siguiendo las recetas tradicionales canarios, con productos de calidad y a precios ajustados. Entre las opciones más destacadas se encuentra el queso ahumado, el estofado de ternera y el baifo. Los creadores de contenido se decantaron por pedir medias raciones de los platos destacando la cantidad que ofrece cada ración.
El restaurante se ha convertido en una parada obligatoria tanto para turistas como para vecinos que acudan a visita el Roque Nublo. Tanto sus elaboraciones como el servicio cercano y familiar que ofrecen les ha llevado a conseguir el agrado de sus clientes.
Postres caseros
Los amantes del dulce no pueden abandonar el bar sin probar los postres caseros. La torrija con helado, bienmesabe y la tarta de la abuela —esta última como invitación de la casa— fueron los elegidos, señalando la tarta de la abuela como "de las mejores que he probado".
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los creadores de contenido fue el precio de la comida, ya que pagaron 29,90 euros por los dos comensales.
Horario y ubicación
Bar Roque Nuble se encuentra en la carretera GC-608, 27 en el barrio de La Culata. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han probado los platos y disfrutado del establecimiento.
Abre de miércoles a domingo en horario de 9:00 a 18:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
