Santa Lucía de Tirajana
Día de los enamorados en Vecindario: La zona peatonal invita a los corazones a celebrar San Valentín apoyando el pequeño comercio
El viernes día 13 y el sábado 14 de febrero, mariachis y cupidos recorrerán la zona peatonal
“En Vecindario, los grandes corazones apoyan a los pequeños comercios”. Este es el lema elegido este año por la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario (Ascoive) para celebrar el Día de los Enamorados, una campaña de dinamización que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria.
El viernes día 13 y el sábado 14 de febrero, mariachis y cupidos recorrerán la Zona Comercial Abierta de la Avenida de Canarias de Vecindario, en una acción con la que el Ayuntamiento y Ascoive quieren reforzar el valor del comercio de proximidad, su atención personalizada, la cercanía y el compromiso con el entorno, fortaleciendo el tejido empresarial y comercial de la zona.
El alcalde, Francisco García, explicó que el objetivo es “aprovechar la celebración de San Valentín para potenciar el sector comercial y la economía que se mueve en el corazón de este paseo comercial”, y agradeció la colaboración de la Concejalía de Comercio, Ascoive y la institución insular. La concejala de Comercio, Verónica Suárez, subrayó que “en Santa Lucía de Tirajana estamos convencidos de que los grandes corazones apoyan al pequeño comercio” y avanzó que se han preparado actividades durante toda la semana, con photocall, música, boleros y mariachis, especialmente el sábado 14 de febrero.
Por su parte, el tesorero de la asociación empresarial, Antonio Arbelo, destacó que se trata de “una nueva campaña para dinamizar el comercio local” y animó a la ciudadanía a participar en las diferentes propuestas previstas, porque “eso será bueno para el comercio de la zona”.
