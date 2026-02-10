El doble de aparcamiento en el recinto ferial y más plazas en la Universidad Popular: estas son las mejoras en Arucas desde 2023 en Movilidad y Desarrollo Local

El Ayuntamiento de Arucas pisa el acelerador en esta legislatura y, entre los años 2023 y 2025, ya ha ejecutado el 75 % del programa de mejoras previsto para el municipio durante el actual mandato. Los avances se hacen notar en áreas clave como Servicios Sociales, Urbanismo, Festejos, Turismo, Educación y Cultura. Entre las actuaciones ya en marcha destaca inversiones en material para áreas deportivas de calistenia, una nueva pista de atletismo en el área deportiva del Tonono y la ampliación de plazas en la Universidad Popular, así como la rehabilitación de la estación de guaguas actual y el comienzo de un futuro proyecto para construir una nueva.

Deportes, Educación, Solidaridad y Desarrollo Local

En el área de Deporte el Ayuntamiento ha realizado inversiones en nuevo material para la práctica de calistenia, así como en la construcción de la nueva pista de atletismo que recorre el polideportivo Tonono. Además se han incrementado en 115.000 euros las inversiones destinadas a clubes y deportistas individuales, así como a eventos deportivos que son motor del municipio, como la Trans Gran Canaria y el Rally Islas Canarias. "También tenemos un club de petanca y un equipo de hockey, que representan un hito importante en nuestro municipio", recalcó el alcalde.

En el ámbito de Solidaridad, uno de los principales proyectos se centra en el acompañamiento a niños y niñas migrantes y en situación de exclusión social. "No queremos dejar a nadie atrás", afirmó. En Educación se ha ampliado la oferta de la Universidad Popular, que beneficia a más de 700 usuarios, además de continuar con el mantenimiento y la mejora de los centros escolares. También se ha ampliado la edad de escolarización de cero a tres años en los colegios de Tinocas y Trapiche y próximamente en La Goleta, Santidad, Cardones y Bañaderos. En cuanto a Desarrollo Local se han puesto en marcha dos centros de formación, el de La Carpintería, en el casco urbano, y el de Los Portales, destinados a la formación, planes de empleo y otros eventos relacionados con el desarrollo económico y social del municipio.

Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Patrimonio Histórico

El Ayuntamiento de Arucas ha alcanzado, en lo que va de legislatura, un consenso con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Moya para llevar a cabo el trazado de la GC-2 entre Bañaderos y El Pagador. Esta actuación permitirá aliviar a los vecinos del tránsito constante de vehículos cerca de las viviendas y reducir los accidentes mortales, un riesgo característico de la zona debido a la cercanía de las vías a las zonas residenciales, pese a que el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora.

En cuanto a infraestructuras sigue en marcha la obra del recinto ferial de Arucas, que se ejecuta en tiempo y forma. Una vez finalizada, la superficie de aparcamientos se duplicará y pasará de 11.000 a 22.000 metros cuadrados. "Arucas sigue viva y movible", destacó el alcalde. Asimismo esta semana se licitarán las obras del hotel que se construirá en el edificio del antiguo casino del municipio. Por otro lado, el Ayuntamiento también cuenta con dos parcelas disponibles para la ampliación del complejo deportivo Tonono, mientras que en materia de medio ambiente se ha llevado a cabo la reforestación del área del Lomo Jurgón y, a través de la Mancomunidad del Norte, se trabaja en la creación de un centro de estancia animal en la zona.

Transporte, Movilidad, Parques y Jardines

En materia de Limpieza el Ayuntamiento de Arucas ha implementado en el municipio el contenedor de color marrón para residuos orgánicos y ha iniciado el proceso de licitación del nuevo contrato de limpieza del municipio. En cuanto a servicios públicos, se están llevando a cabo trabajos de mejora y rehabilitación de los cementerios municipales, así como la mejora de la iluminación en la montaña de Arucas. Respecto a Transporte, Movilidad y Tráfico, se están instalando nuevas marquesinas en las zonas de Cardones y Los Castillos, además de las que se colocarán próximamente en la parada de guaguas de la Avenida Poeta Pedro Lezcano. Esta actuación responde a la reubicación de líneas y paradas por las obras de la circunvalación, ya que los usuarios de transporte en esta calle carecen actualmente de sombra y bancos donde esperar.

Por otro lado, el Ayuntamiento trabaja en el nuevo acceso a la Hoya de San Juan que permitirá un enlace directo desde la GC-20, y en la rehabilitación de la actual estación de guaguas con una inversión de 600.000 euros, mientras se espera el inicio del proyecto de la nueva estación que se construirá en el terreno situado junto al antiguo supermercado HiperDino.