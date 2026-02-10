Gran Canaria aprovechará el Mundial 2030 para impulsar la Ecoisla

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha el programa y campaña Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030, una iniciativa que ha sido seleccionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su convocatoria estatal de subvenciones de 2025, entre un total de 571 propuestas presentadas por entidades locales de todo el país.

El proyecto plantea aprovechar el impacto y la proyección internacional del evento deportivo para sensibilizar y movilizar a la sociedad grancanaria en torno a los objetivos de la Agenda Gran Canaria 2030 y la estrategia Ecoisla. Se trata de un programa cuatrienal, participativo y con vocación transformadora, concebido para que el Mundial deje un legado duradero más allá de la celebración del torneo.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, subraya que la iniciativa es “singular y única en España”, al utilizar el Mundial como un altavoz social. “La cita mundialista nos da una oportunidad extraordinaria para comunicar, sensibilizar e involucrar a la sociedad grancanaria en el impulso de la Ecoisla Gran Canaria alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, afirma.

Morales incide además en que los recursos destinados a cumplir con los compromisos adquiridos con la FIFA y a reforzar la estrategia insular no deben entenderse como un gasto. “Hablamos de la creación de activos estratégicos que, una vez terminado el evento, supongan un legado tangible y reconocible para la ciudadanía”, señala.

Por su parte, el coordinador de la Agenda Gran Canaria 2030 y director insular de Participación Ciudadana, Jorge P. Artiles, destaca que una de las claves del programa reside en la colaboración institucional y social. “El éxito de esta iniciativa pasa por aunar esfuerzos no solo dentro del gobierno insular, sino también con los ayuntamientos -especialmente el de Las Palmas de Gran Canaria-, el sector privado y la sociedad civil”, apunta.

Noticias relacionadas

Desde el Cabildo consideran que esta campaña refuerza el posicionamiento de Gran Canaria como un referente internacional en sostenibilidad, convivencia y paz, utilizando el Mundial de Fútbol como palanca de transformación. El objetivo final es que la isla se consolide como un modelo global y un banco de buenas prácticas para la organización de grandes eventos deportivos y culturales.