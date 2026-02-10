Gran Canaria impulsa el talento digital joven con el programa Digital Talents Tour

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, presentó este miércoles en el IES Santiago Santana, en Arucas, el programa formativo Digital Talents Tour Gran Canaria, una iniciativa orientada a inspirar, formar y guiar profesionalmente a jóvenes estudiantes en el ámbito de la economía digital y las redes sociales. El proyecto, impulsado por la plataforma Isla Influencia y respaldado económicamente por la Corporación Insular, busca conectar la formación académica con las oportunidades reales de empleo y emprendimiento que ofrece el sector digital en Canarias.

El acto contó también con la participación del director de Isla Influencia, Roberto Marthin, y reunió a cerca de un centenar de estudiantes del centro educativo, que pudieron conocer de primera mano las nuevas salidas laborales vinculadas a la marca personal, la creación de contenidos, el emprendimiento digital y el impacto del talento joven en el desarrollo económico y social de la isla.

La jornada formativa incluyó la intervención de dos conocidos creadores de contenido del Archipiélago. Raúl Magic compartió con el alumnado su experiencia personal y profesional en las redes sociales, explicando cómo estas le permitieron dar visibilidad a su pasión por la magia y conectar con una amplia comunidad. Por su parte, Laura Hernández, trabajadora social y creadora de contenidos, ofreció una visión más crítica del entorno digital al relatar su experiencia con la exposición mediática y el ciberacoso, abordando la cara más dura de las redes sociales.

Durante la presentación, Hidalgo puso en valor la apuesta del Cabildo por la economía digital y la necesidad de acercar este tipo de oportunidades a las aulas. “Esta iniciativa es una derivada de los Premios Isla, que llevamos años patrocinando, y pretende llevar a los centros de enseñanza media un sector que ha crecido enormemente en la última década en Canarias”, señaló. El vicepresidente subrayó además la importancia de que los jóvenes conozcan tanto las ventajas como los riesgos asociados a la actividad digital. “Hoy cualquier acción convencional tiene una derivada digital, y es fundamental saber gestionarla con responsabilidad”, añadió.

El Digital Talents Tour Canarias nace como un programa formativo y motivacional que recorre centros educativos del Archipiélago para acercar al alumnado la realidad del mercado laboral emergente, las profesiones del futuro y el papel estratégico de la economía digital en el desarrollo territorial. Isla Influencia, que recibe una subvención anual del Cabildo de 30.000 euros para el desarrollo del Digital Talents Tour y los Premios Isla, pretende con este formato aportar un alto valor institucional, mediático y social, alineado con los objetivos insulares en materia de empleo, innovación y posicionamiento de Gran Canaria como territorio de oportunidades en el ámbito digital.

En el acto también estuvieron presentes representantes de la Asociación de Comerciantes de Arucas y del programa Gen 8 by Cajasiete, patrocinadores tanto de los Premios Isla como del Digital Talents Tour.