La Justicia anula el nombramiento de tres directores insulares de Augusto Hidalgo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el decreto del presidente del Cabildo de Gran Canaria que creó dos direcciones insulares en el ámbito de la Vicepresidencia Primera que dirige Augusto Hidalgo y modificó una existente al considerar que encubrían puestos de confianza política bajo el cargo de órganos directivos administrativos. La sentencia declara además nulo el artículo del Reglamento Orgánico que amparaba estos nombramientos y condena al Cabildo al pago de las costas judiciales.

En concreto, la sentencia afecta a Jose Antonio González, director del Gabinete de la Vicepresidencia Presidencia Primera; Encarna Galván, directora insular de la Vicepresidencia Primera, y Raúl Gil, director insular de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Vicepresidencia Primera.

El fallo, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Primera y fechado el 19 de diciembre de 2025, estima íntegramente el recurso presentado por la Junta de Personal del Cabildo, que impugnó el decreto aprobado en mayo de 2024 y el artículo 45.4.a.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración de la corporación insular, aprobado en una sesión plenaria del 5 de abril de 2024.

Funcionarios A1

Según la resolución, las direcciones insulares creadas, la Dirección Insular de la Vicepresidencia Primera y la Dirección Insular de Relación con los Medios de Comunicación, así como la Dirección del Gabinete de la Presidencia Primera, carecían de estructura administrativa propia, no tenían servicios ni personal a su cargo y no ejercían funciones de dirección técnica sobre áreas o departamentos, requisitos esenciales para ser consideradas órganos directivos.

La sala subraya que las funciones atribuidas a estos puestos se correspondían en realidad con labores de gabinete, asesoramiento político, coordinación de agenda y comunicación institucional, cometidos que la normativa reserva al personal eventual o de confianza, de libre designación y cese, y no a personal directivo administrativo.

El tribunal recuerda que la legislación básica estatal y la Ley de Cabildos Insulares establecen como regla general que los órganos directivos deben ser ocupados por funcionarios de carrera del subgrupo A1, y que la posibilidad de nombrar a personas no funcionarias es una excepción que debe estar debidamente justificada de forma concreta y restrictiva. En este caso, señala la sentencia, esa excepción se utilizó de manera “genérica e indiscriminada”, sin motivación suficiente.

Fraude de ley

En su fundamentación jurídica, el TSJC concluye que el Cabildo incurrió en un fraude de ley al ejercer su potestad de autoorganización para un fin distinto al previsto legalmente: incorporar cargos de confianza política sorteando los límites establecidos para el personal eventual. Esta actuación, según la Sala, vulnera los principios de legalidad, objetividad y sometimiento pleno a la ley que deben regir la actuación administrativa.

Además de anular el decreto concreto, la sentencia declara ilegal el artículo del Reglamento Orgánico que permitía que órganos directivos vinculados a funciones de gabinete, protocolo o comunicación institucional fueran ocupados por personas no funcionarias, al considerar que contradice la normativa básica estatal y la doctrina del Tribunal Supremo. Contra la resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.