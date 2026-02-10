Los pacientes con diálisis peritoneal manual del Hospital Doctor Negrín dispondrán de telemedicina para su seguimiento

Los pacientes con insuficiencia renal del Hospital Universitario Doctor Negrín dispondrán de un nuevo método de seguimiento. A través de su servicio de Nefrología, la institución sanitaria ha implantado la telemedicina para verificar el estado de aquellas personas con diálisis peritoneal manual, sistema del que únicamente disponían aquellos con diálisis automatizada.

Este proyecto, desarrollado en colaboración con la Unidad de Salud Digital del centro, permite incorporar la tecnología Sharesource MyPD, una plataforma que posibilita el registro de datos clínicos clave de manera diaria, segura y remota, tales como los parámetros del tratamiento renal y las constantes vitales.

La solución integra distintos dispositivos esenciales, como la báscula y el tensiómetro, que se conectan directamente con la plataforma digital. Esto se traducirá en una reducción en los errores de anotación y la automatización del flujo de información clínica, repercutiendo de forma directa en la mejoría en la atención ofrecida al paciente.

Este sistema de telemedicina permite a los profesionales realizar un seguimiento del tratamiento desde el domicilio del paciente, buscando evitar la realización de desplazamientos rutinarios al hospital. De igual manera, esta herramienta proporciona a los equipos clínicos información en tiempo real con una visualización clara de los datos y sistemas de alerta, permitiendo una actuación proactiva ante posibles incidencias o descompensaciones clínicas.

Finalmente, desde la perspectiva del paciente y sus familias, esta modalidad remota de seguimiento favorece la autonomía personal, la experiencia asistencial, la sensación de seguridad y la confianza, especialmente en el caso de aquellos pacientes crónicos que realizan tratamientos continuos en su vivienda.