De una nueva estación de guaguas a nuevos centros sociales: estas son las mejoras que ha puesto en marcha Arucas desde 2023

El Ayuntamiento de Arucas pisa el acelerador en esta legislatura y ya ha ejecutado el 75% del programa de mejoras previsto para el municipio. Los avances se hacen notar en áreas clave como Servicios Sociales, Urbanismo, Festejos, Turismo, Educación y Cultura. Entre las actuaciones ya en marcha destaca la ampliación de los aparcamientos en el recinto ferial, una demanda histórica que empieza a materializarse, mientras que otros proyectos estratégicos están a punto de arrancar, como la nueva estación de guaguas y un nuevo edificio de oficinas municipales, que permitirán modernizar infraestructuras, mejorar la movilidad y reforzar la atención municipal.

La apuesta por las nuevas tecnologías y por facilitar los trámites a la ciudadanía se consolida como uno de los grandes avances de esta legislatura. Así lo destacó el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, durante el acto de presentación del balance de gestión 2023-2025, celebrado en la mañana de este martes.

Algunas mejoras

En este sentido el Ayuntamiento ha instalado máquinas de autoservicio en la Biblioteca Municipal y en distintas dependencias municipales, con el objetivo de agilizar gestiones como la obtención del certificado de empadronamiento y otros trámites administrativos. Estos dispositivos se ampliarán en los próximos meses a otros barrios del municipio para acercar aún más la administración a la ciudadanía. A estas mejoras se suma la puesta en marcha de un punto de atención de la Policía Nacional en las oficinas de la Policía Local, junto a la estación de guaguas, desde donde ya es posible realizar diversos trámites sin necesidad de desplazarse hasta la capital.

En materia de Seguridad Ciudadana el Ayuntamiento ha reforzado de forma progresiva los medios materiales y humanos destinados a Protección Civil y a los profesionales que, día a día, velan por la seguridad de los aruquenses. En este sentido, la Policía Local cuenta ya con nuevos recursos como un dron, un vehículo de atestados y un radar móvil, herramientas que permiten mejorar la prevención, el control y la respuesta ante distintas situaciones.

Además, el cuerpo se verá reforzado con la incorporación de cuatro nuevos oficiales, a los que se suman dos agentes que se incorporarán antes del verano.

En el ámbito sociosanitario el Ayuntamiento ha ejecutado ya el 80% del programa de bienestar social previsto para esta legislatura. Entre las principales actuaciones destacan la ampliación de los refuerzos sociales básicos y el incremento de plazas en los dos centros de día del municipio, que han sumado diez nuevas plazas y se encuentran actualmente en tramitación para incorporar otras diez más. Asimismo, ya se ha finalizado el proyecto del futuro centro ocupacional que se desarrollará en el barrio de Visvique y que en breve saldrá a licitación.

Participación Ciudadana

En materia de Participación Ciudadana el municipio ha reforzado su apuesta por la integración y la convivencia, con iniciativas centradas en la formación lingüística de la población migrante residente en Arucas. A ello se suman los encuentros intergeneracionales por barrios, espacios de convivencia en los que las personas mayores comparten actividades con sus nietos, fortaleciendo los lazos sociales y comunitarios, además del aumento de la partida destinada a las asociaciones de vecinos.

En Cultura, han aumentado 1.200 usuarios y más de 600 actividades, con un total de 66.000 usuarios en el año 2025, siendo pionera en proyectos educativos como Erasmus+, además del aumento de ‘bibliocasitas en diferentes barrios’ para aumentar el hábito de la lectura, no solo entre los jóvenes sino con géneros para todas las edades.

En el área de Deportes el Ayuntamiento ha ejecutado ya el 75% del programa previsto para esta legislatura. Entre las actuaciones más destacadas figura la construcción de una nueva pista de atletismo en el Polideportivo Tonono, así como la mejora y ampliación del mobiliario deportivo destinado a la práctica de calistenia.

A estas inversiones se suma el apoyo a grandes eventos deportivos que sitúan a Arucas en el mapa y dinamizan el municipio, como la Transgrancanaria y el Rally Islas Canarias, consolidando la apuesta por el deporte como motor social, económico y turístico.

