Ocho proyectos optan a transformar el Gran Canaria Central de Santa Brígida tras más de 22 años de abandono

Ocho proyectos de arquitectura se han presentado al Concurso público convocado por el Ayuntamiento de Santa Brígida para la transformación del Gran Canaria Central, conocido como el mamotreto, una actuación clave para recuperar un enclave estratégico del casco urbano tras más de 22 años de abandono. Las propuestas, entregadas el pasado 6 de febrero de forma anónima, serán evaluadas por un jurado especializado en la primera semana de marzo. El proyecto ganador permitirá convertir la actual estructura inacabada en un gran espacio público de más de 15.000 metros cuadrados, con una inversión estimada de 18 millones de euros.

Las propuestas fueron recibidas oficialmente en la mañana del 9 de febrero en las Casas Consistoriales, en presencia del alcalde, José Armengol, y de las concejalas de Urbanismo y del área fiscal, María Lozano Lordán y Puri Amador. Los proyectos se presentaron en paneles de cartón pluma forrados en papel kraft y sin identificación alguna, garantizando así el anonimato de los equipos redactores y la transparencia del proceso. Hasta la deliberación del jurado, permanecerán custodiados bajo llave en dependencias municipales.

Dos décadas de abandono del mamotreto

El alcalde destacó que este concurso supone un paso decisivo para poner fin a más de dos décadas de abandono de una estructura inacabada que ha generado pérdidas económicas superiores a los 20 millones de euros para las arcas públicas. Por su parte, la concejal de Urbanismo subrayó el carácter histórico del proceso y puso en valor el concurso público como mecanismo para garantizar la mejor propuesta arquitectónica posible para el municipio.

Desde el área fiscal se señaló que la iniciativa representa un importante reto económico, aunque el Ayuntamiento ya trabaja en la búsqueda y articulación de distintas vías de financiación y posibles colaboraciones. Tras una primera fase en la que se evaluó la solvencia técnica y profesional, los equipos seleccionados dispusieron de un mes para desarrollar sus propuestas. El proyecto ganador incluirá zonas verdes, una plaza, parque infantil, espacios polifuncionales, aparcamientos y otros usos destinados al disfrute ciudadano, con un plazo de ejecución estimado de tres años.