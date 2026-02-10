La Reina del Flow’ arrasa en Netflix y llega a Gran Canaria en 2026 con su gran gira por España: fecha y cómo conseguir las entradas
El fenómeno musical de la exitosa serie de Netflix llegará al Auditorio Parque San Juan de Telde el 10 de julio con parte del elenco original y las canciones más icónicas de la producción
Telde será una de las paradas destacadas en la gira española de 2026 del espectáculo musical ‘La Reina del Flow’, inspirado en la exitosa serie colombiana que arrasa en Netflix. El concierto tendrá lugar el 10 de julio de 2026 en el Auditorio Parque San Juan, y las entradas se pondrán a la venta este martes en ticketmaster.es, a partir de las 11:00 horas (hora canaria).
La gira supone el regreso del universo de La Reina del Flow a los escenarios de España, tras el éxito de sus primeras presentaciones en 2025. El tour combina música urbana, interpretación y puesta en escena para recrear algunos de los momentos más emblemáticos de la serie a través de sus canciones más reconocidas.
Un fenómeno global que llega a Telde
Producida por Caracol Televisión y distribuida internacionalmente por Netflix, La Reina del Flow ha superado los 170 episodios y se ha consolidado como una de las series de habla hispana más vistas en todo el mundo. Su historia, centrada en la superación, el arte urbano y los conflictos emocionales, ha conectado con millones de espectadores, y ahora también lo hace a través de un espectáculo musical en directo.
El concierto en Telde se enmarca dentro de una gira nacional que recorrerá escenarios emblemáticos de Alicante, Pamplona, Madrid, Sevilla, Vigo, A Coruña, Tenerife, Fuengirola, Gran Canaria y Barcelona. La cita en el Auditorio Parque San Juan consolida al municipio como una de las plazas claves del circuito musical urbano de 2026.
Charly Flow y otros protagonistas
El espectáculo estará encabezado por Carlos Torres, actor que interpreta a Charly Flow, el carismático protagonista de la serie. Junto a él participarán otros miembros del reparto original como Jay Torres (Yoni Trejos), María José Vargas (Yeimy joven), Juan Palau (Drama Key), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Manuel Restrepo (Charly Flow joven / Pez Koi).
Durante la actuación, interpretarán en directo algunas de las canciones más populares de la serie, como Amor imposible, Reflejo o Perdóname, que se han convertido en verdaderos himnos para los seguidores de la producción.
Fechas confirmadas de la gira
El tour de 2026 arrancará el 13 de junio en Alicante y culminará el 11 de julio en Barcelona, con el siguiente calendario confirmado:
- 13 de junio – Alicante | El Muelle Live
- 19 de junio – Pamplona | Navarra Arena
- 21 de junio – Sevilla | Live Sur Stadium
- 26 de junio – Vigo | Galicia Fest
- 27 de junio – A Coruña | Coliseum
- 2 de julio – Madrid | Movistar Arena
- 3 de julio – Tenerife | Palmetum
- 5 de julio – Fuengirola | Marenostrum
- 10 de julio – Gran Canaria | Auditorio Parque San Juan (Telde)
- 11 de julio – Barcelona | Palau Sant Jordi
Un espectáculo para fans y amantes de la música urbana
La Reina del Flow en concierto es más que un show musical: es una experiencia inmersiva que celebra la cultura urbana, la resiliencia y el talento joven. Con una cuidada producción, coreografías, proyecciones y sonido en directo, el evento promete emocionar a los fans de todas las edades.
La organización recomienda adquirir las entradas con antelación debido a la alta demanda prevista en cada ciudad, especialmente en escenarios al aire libre como el de Telde, donde se espera un lleno absoluto.
