Salud Pública desmiente un vertido fecal en el emisario de Telde

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha comunicado al Ayuntamiento de Telde que no se ha detectado riesgo sanitario en las aguas de baño del municipio, pese a los nuevos indicios de posible contaminación marina denunciados por la Alcaldía el pasado 5 de febrero. Los análisis realizados en el marco del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño sitúan los parámetros microbiológicos obligatorios -enterococos intestinales y Escherichia coli- dentro de los valores establecidos por la normativa vigente.

Así consta en el informe remitido por Salud Pública al Consistorio, en el que se detalla que, además de los controles ordinarios, se ha reforzado la vigilancia con muestreos extraordinarios de carácter preventivo tras las incidencias detectadas en el litoral. En ninguno de ellos, subraya el documento, se han evidenciado incumplimientos de los criterios de calidad del agua desde el punto de vista sanitario.

El pronunciamiento del departamento autonómico se produce en un contexto de fuerte controversia institucional y social tras los episodios de contaminación marina registrados desde octubre en la costa de Telde, que obligaron al cierre temporal de hasta 18 playas. Mientras la empresa acuícola Aquanaria ha presentado análisis propios que señalan al emisario municipal 222 como origen de un vertido fecal, el Ayuntamiento y su alcalde, Juan Antonio Peña, rechazan esas conclusiones.

Salud Pública recuerda en su escrito que, conforme al Real Decreto 1341/2007, corresponde a la autoridad sanitaria autonómica evaluar el riesgo para la salud y formular recomendaciones técnicas, pero aclara que la adopción de medidas de gestión en las zonas de baño es competencia de la administración local. En este sentido, incide en que los alcaldes tpueden adoptar medidas preventivas cuando exista o se presuma un riesgo para la salud pública., tal y como recoge la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias.

El informe añade que la ausencia de superaciones en los parámetros microbiológicos no impide la adopción de medidas de protección si concurren otros indicios objetivos de riesgo, como la presencia visible de contaminantes, olores anómalos, espumas o sustancias grasas en el agua, independientemente del resultado de las analíticas.

En cuanto a la investigación del origen de los vertidos y su posible afección al medio marino o a los recursos pesqueros, Salud Pública señala que estas actuaciones se encuadran en el ámbito competencial de los órganos autonómicos responsables de medio ambiente, costas y pesca, subrayando la necesidad de coordinación entre administraciones.

Desde el Gobierno de Canarias se reitera la disposición a seguir colaborando con el Ayuntamiento de Telde y el resto de instituciones implicadas para garantizar la seguridad de los usuarios del litoral y ofrecer a la ciudadanía información rigurosa, coordinada y basada en criterios técnicos, en un escenario marcado las movilizaciones vecinales contra las jaulas marinas en la costa del municipio.