El Tribunal Supremo confirma 28 años de cárcel al asesino del abogado Juan Betancor

Antonio P. G., quien trabajó durante 16 años para la víctima, le volcó encima un cubo de gasolina, le prendió fuego y lo encerró en un aljibe para que muriera

Antonio P. G., junto a su letrado, en el juicio por el asesinato de su jefe, Juan Betancor.

Antonio P. G., junto a su letrado, en el juicio por el asesinato de su jefe, Juan Betancor. / José Carlos Guerra

EFE

Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 28 años de prisión para Antonio P. G., el hombre que quemó vivo al abogado Juan Betancor en su finca de Santa Brígida, en Gran Canaria, el 29 de mayo de 2022, en la que vivía y trabajaba el condenado desde hacía 16 años.

La sentencia considera probado que el condenado, de 75 años y natural de Cabo Verde, "movido por odio y resentimiento acumulado desde años atrás", acabó con la vida de Juan Betancor de forma "cruel", como lo había planeado, aquella mañana.

Cuando observó que su jefe salía de su vivienda, lo esperó en un pasillo estrecho con un cubo que había llenado de gasolina y gasoil, se lo arrojó por todo el cuerpo y le prendió fuego con un mechero, por lo que quedó envuelto de forma inmediata en llamas mientras lanzaba "gritos de dolor pidiendo auxilio a su mujer".

Lo encerró en un aljibe

De inmediato, la víctima se metió en un aljibe para apagar las llamas con el agua, pero el condenado cerró la tapa y la cubrió con un horno viejo y la puerta de un coche para evitar que pudiera salir, con el fin de "asegurar su muerte y causarle más sufrimiento y agonía".

También amenazó de muerte con un cuchillo a la mujer de la víctima para quitarle su teléfono móvil y la dejó encerrada en la casa del matrimonio para evitar que pidiera ayuda, si bien ella logró saltar por una ventana y llegar a casa de una vecina.

La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó a 28 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, otro de coacciones y un tercero de detención ilegal, una resolución que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias.

El alto tribunal rechaza la aplicación de las atenuantes de drogadicción y de confesión

El condenado recurrió al Supremo solicitando una atenuación de la pena porque reconoció los hechos y alegó que había tomado alcohol y cannabis y que actuó como consecuencia de un arrebato.

Pero el alto tribunal rechaza la aplicación de las atenuantes de drogadicción y/o embriaguez y de confesión así como todas sus alegaciones.

Al contrario, da cuenta de la "brutal actuación delictiva" del condenado que actuó con "crueldad" y una "persistencia en la idea de matar", que permite hablar de "una actuación premeditada", por lo que la pena es "proporcionada".

