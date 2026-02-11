La Aemet avisa de un miércoles con nubes y temperaturas al alza en Gran Canaria

El tiempo de este miércoles se mantendrá en general estable en Canarias, aunque con mayor presencia de nubosidad en las zonas orientadas al norte, sobre todo a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente en el conjunto del Archipiélago y el viento del nordeste soplará con intensidad moderada en áreas expuestas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Gran Canaria, la jornada alternará tramos nubosos en el norte y este con amplios claros en el resto del territorio, especialmente en el sur. El ambiente será algo más cálido que en días anteriores, con un ascenso térmico más perceptible en medianías y zonas del interior.

Previsión por islas para este miércoles:

Gran Canaria

En el norte y este de la isla, por debajo de los 700 a 900 metros, habrá intervalos nubosos que dejarán paso a amplios claros durante el día. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en la costa y algo más acusado en el interior. El viento será moderado del nordeste, con rachas más fuertes en zonas bajas del oeste y sureste. En las cumbres soplará flojo a moderado de componente este.

TEMPERATURAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 / 22

Lanzarote

La jornada comenzará con más nubosidad en el norte y oeste, mientras que en el este y sur se abrirán claros durante el día. Las máximas subirán ligeramente, sobre todo en el interior, y las mínimas se mantendrán sin cambios. Viento moderado del nordeste, con brisas en el sur.

TEMPERATURAS (°C):

Arrecife 17 / 24

Fuerteventura

Situación similar, con intervalos nubosos más frecuentes a primeras y últimas horas en el norte y oeste, y mayor presencia de claros en el este y sur. Temperaturas en ligero ascenso, más notable en zonas interiores. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS (°C):

Puerto del Rosario 18 / 23

Tenerife

En el norte y nordeste se mantendrán las nubes bajas por debajo de los 800 a 900 metros, aunque tenderán a abrirse claros al mediodía. El resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán ligeramente en la costa y de forma más apreciable en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en el sureste y extremo noroeste.

TEMPERATURAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 / 25

La Gomera

Nubosidad en el norte a primeras horas, con tendencia a despejar durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en zonas de interior. Viento del nordeste flojo a moderado.

TEMPERATURAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 / 24

La Palma

Intervalos nubosos en el norte y este, con apertura de claros durante la jornada. En el resto, tiempo mayormente despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del este-nordeste flojo a moderado, más intenso en los extremos noroeste y sureste.

TEMPERATURAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 / 23

El Hierro

Nubes en el norte por debajo de los 700 a 900 metros, con tendencia a despejar en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas al alza, más notable en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y extremo oeste al final del día.

TEMPERATURAS (°C):

Noticias relacionadas

Valverde 13 / 18