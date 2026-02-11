"¿Dónde cabemos nosotras": Estas son cuatro mujeres que abren camino en la ciencia más allá de los datos

«Si quien fabrica las cosas que están a nuestro alrededor son hombres, ¿dónde cabemos o estamos nosotras?», se pregunta la ingeniera industrial Annabella Narganes. La realidad laboral que vivió en una empresa danesa «puntera y pequeña», rodeada casi exclusivamente de hombres, es el espejo de un sector profesional en el que la presencia femenina en España ronda solo el 20%, según el CSIC.

Los derroteros de la etapa formativa e investigadora de Narganes enseñaron a esta profesora ejerciente desde hace tres años en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, la ironía de que en aquel trabajo en el que se creaban dispositivos médicos ginecológicos, la plantilla solo mantenía a dos mujeres. Es por eso que este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, buscaron avivar la curiosidad y vocación de estudiantes de la ESO y Bachillerato acompañada en una mesa redonda otras tres mujeres científicas, la ingeniera en telecomunicaciones Itziar Goretti, la física Ámbar Pérez García y la ingeniera industrial Mariola Marrero Alemán.

Dedicarse a la ciencia, especialmente en el caso de las mujeres en profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) adolece de una invisibilización estructural y «sistémica». En datos de la ULPGC, el área de Ingeniería y Arquitectura repite como la rama que menos mujeres registra matriculaciones, un 33,45% del total de estudiantes (1.426 mujeres), aunque en los últimos años se ha detectado un incremento del 2% anual entre las mujeres que estudian alguna carrera STEM.

Itziar Goretti Alonso González dirige un grupo pequeño que desarrolla localización en interiores, un sistema que ella compara con un Google pero dentro de edificios. Explica que la ausencia de referencia en espacios cerrados genera desorientación y estrés para un sector de la población y que su objetivo es aplicar la tecnología para que esas personas puedan moverse con autonomía en centros comerciales, hospitales o bibliotecas.

María Dolores Marrero Alemán es ingeniera industrial y profesora universitaria vinculada desde el inicio de su carrera a la docencia y a la investigación en el ámbito de los procesos de fabricación. Tras terminar sus estudios, se incorpora a la universidad, donde imparte asignaturas centradas en cómo se producen los objetos que forman parte de la vida cotidiana y, sobre todo, cómo se diseñan las máquinas capaces de fabricarlos. Su trayectoria investigadora se ha orientado a introducir criterios de sostenibilidad en la industria, con proyectos que buscan transformar residuos en recursos útiles. En esa línea, trabaja en la valorización de biomasa procedente de especies vegetales invasoras, de la que extraen fibras que, combinadas con plásticos reciclados, permiten desarrollar nuevos productos con menor impacto ambiental, un ejemplo concreto de cómo la ingeniería puede convertir un problema ecológico en una solución productiva.

Annabella Narganes Pineda representa una generación más joven en la misma rama que Marrero, que ha construido su perfil entre Canarias y Europa. Se forma en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos en la ULPGC, estudios que inicia en 2014, y los continúa con un máster en la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo final la lleva a la Technical University of Denmark, donde colabora con una empresa especializada en dispositivos médicos y sostenibles. De regreso a Canarias, decide orientar su carrera hacia la investigación y comienza su doctorado en Ingeniería, dentro de un grupo centrado en fabricación sostenible. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de nuevos materiales a partir de recursos del territorio como el eucalipto rojo, combinados con polímeros o plásticos de origen natural, con el objetivo de impulsar modelos de economía circular.

Por su parte, a Ámbar inicialmente le fascinaba la astrofísica, hasta que decide girar su telescopio hacia la Tierra y en la actualidad se dedica a detectar contaminación en ríos, embalses y playas mediante imágenes de satélite y algoritmos de inteligencia artificial. Muestra ejemplos como un río en Indonesia donde las acumulaciones de plástico aparecen nítidas en las imágenes. Su trabajo consiste en generar mapas que indican dónde actuar y permite enviar equipos a limpiar puntos concretos.

Maternidad

Para las expertas, ser madre sigue siendo una de las principales obstáculos a los que se enfrentan como mujeres que tratan de conciliar sus vidas personales, tanto en el ámbito profesional privado, como en el público como investigadoras de universidades. «Quizás faltan más medidas. Soy madre y siento que no he avanzado al mismo ritmo que mis compañeros. Esto es como un puzzle que se hace poco a poco, con constancia y esfuerzo», explica Alonso. Eso sí, aseguran esto existirá hasta que al capitalismo y a la ciencia les dé por inventar un vientre robótico con inteligencia artificial que pueda gestar, bromean.