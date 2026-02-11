El Cabildo abre el plazo de inscripción para el concurso de bocadillos con queso de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ya ha abierto el plazo para que profesionales y estudiantes de restauración, gastronomía y hostelería puedan inscribirse en la que será la tercera edición del Concurso Internacional de Bocadillos con Queso de Gran Canaria, un certamen con el que se pondrá en valor la calidad extra de este producto isleño. Enmarcado en el IV Foro Internacional del Queso Gran Canaria (FIQ 2026), el evento se celebrará el 27 y el 28 del próximo mes de abril en el Auditorio Alfredo Kraus, organizado por la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica y el organismo Turismo de Gran Canaria, con la colaboración de Infecar y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

Todas las personas que deseen participar ya tienen a su disposición las bases de este certamen en la web del Foro (forointernacionaldelqueso.com) y pueden enviar a la dirección electrónica que aparece en esas mismas bases sus recetas, en las que deberán incluir al menos una variedad de queso de Gran Canaria, con el que garantizarán la creación de bocadillos originales, sabrosos y elaborados con ingredientes de primera calidad.

El plazo de presentación de esas recetas terminará el próximo 1 de abril y los nombres de las cinco personas que resulten finalistas se darán a conocer cinco días después, el 6 de abril, también a través de la web oficial del Foro. A partir de ese momento, los seleccionados tendrán tiempo para prepararse hasta el 28 de ese mismo mes, cuando mostrarán sus elaboraciones a un jurado compuesto por algunos de los cocineros que acudirán al Foro, como Toño Pérez, del restaurante Atrio de Cáceres y con tres estrellas Michelín, o Diana Díaz, del restaurante El Invernadero de Madrid y con una estrella Michelín, junto a otras y otros profesionales del mundo del queso y a periodistas de renombre, con la coordinación técnica de la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano.

Quien resulte ganadora o ganador del concurso recibirá como premio una estancia de un fin de semana en Gran Canaria, que incluye dos noches de alojamiento en media pensión para dos personas en un hotel a determinar por la organización, además de los billetes de avión desde el aeropuerto más cercano a su lugar de residencia.