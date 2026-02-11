El Cabildo recurrirá la sentencia que anula el nombramiento de tres altos cargos

El Cabildo de Gran Canaria recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) que ha anulado la creación de tres jefaturas en el ámbito de la Vicepresidencia, que dirige Augusto Hidalgo, al ser cubiertas con personal de confianza y no por funcionarios de carrera del subgrupo A1. Fuentes del área aseguran que respetan el fallo, pero no lo comparten. La resolución ha anulado los nombramientos de José Antonio González como director del Gabinete de la Vicepresidencia Primera, de Encarna Galván como directora insular de la Vicepresidencia Primera y de Raúl Gil como director insular de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Vicepresidencia Primera, que se mantendrán en sus puestos dado que el fallo no es firme.

El escrito, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y fechado el 19 de diciembre de 2025, estimó íntegramente el recurso interpuesto por la Junta de Personal del Cabildo contra el decreto aprobado en mayo de 2024, que creaba dos jefaturas y modificaba una existente, y contra el artículo 45.4.a.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, aprobado en pleno el 5 de abril, que amparaba esas acciones.

El Cabildo de Gran Canaria se opuso al recurso argumentando la falta de capacidad procesal y de legitimación activa de la Junta de Personal para interponerlo y, en cuanto al fondo del asunto, defendió la legalidad, tanto del decreto como del Reglamento Orgánico, amparándose en su potestad de autoorganización y en la consideración de los titulares de las direcciones insulares como altos cargos de naturaleza política.

Pero la Sala rechazó los argumentos planteados por el Cabildo. En este sentido, avaló la capacidad procesal y la legitimación activa de la Junta de Personal para interponer el recurso, al recordar que cuenta con la función de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de condiciones de trabajo y empleo del personal funcionario, así como de ejercitar las acciones legales oportunas. En este caso, el tribunal consideró que la creación de órganos directivos ocupados por personas no funcionarias afecta directamente al ámbito profesional del personal del subgrupo A1, al incidir en sus expectativas legítimas de acceso y promoción.

Requisitos del puesto

Además, el tribunal determinó que los tres órganos directivos no cumplían los requisitos propios de estos puestos, ya que no contaban con servicios ni personal a su cargo ni ejercían funciones de dirección técnica sobre áreas o departamentos. Por el contrario, los tres responsables designados desarrollaban tareas de gabinete, asesoramiento político, coordinación de agenda y comunicación institucional, funciones que la normativa reserva al personal eventual o de confianza, de libre designación y cese.

Por ello, concluyó que el Cabildo hizo un uso “desproporcionado y antijurídico” de su potestad de autoorganización. A juicio de la Sala, esta facultad no se empleó para mejorar la gestión administrativa ni para ordenar los servicios públicos insulares, sino para diseñar una estructura formal que permitiera incorporar puestos de confianza política al margen de los límites legales previstos para el personal eventual, por lo que el Cabildo incurrió en un fraude de ley.

También declaró ilegal el artículo del Reglamento que permitía que órganos directivos vinculados a funciones de gabinete, protocolo o comunicación institucional fueran ocupados por personas no funcionarias, al estimar que excede los límites de la potestad reglamentaria local, vulnera la legislación básica estatal y contradice la doctrina del Tribunal Supremo sobre el carácter excepcional del nombramiento de personal directivo no funcionario. Pero la sentencia no es firme porque cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.