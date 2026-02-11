Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cantante Quevedo desvela la fecha y hora de su nuevo lanzamiento: el tema "Ni borracho" llega este jueves

El cantante canario Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo tema "Ni borracho", con guiños al Carnaval de Las Palmas, que estará disponible este jueves 12 de febrero a las 23:00 horas

Quevedo avanza su nuevo tema, 'Ni borracho'

@quevedo.pd

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife

No ha parado de regalar pistas a través de sus redes sociales y este miércoles, por fin, saltó la confirmación oficial. El cantante canario Quevedo lanza nuevo tema y ya hay fecha y hora para el acontecimiento.

¿Cuándo?

Será este jueves 12 de febrero, a las 23:00 horas. El título: Ni borracho.

Pistas en Agüimes

Desde hace semanas tanto sus seguidores como los periodistas especializados estaban tras la pista de una novedad en la carrera del incombustible autor de éxitos como Quédate. Todo parecía indicar que habría nuevo tema coincidiendo, como no podía ser de otra forma, con las fiestas carnavaleras. Ni borrachoes la respuesta e imágenes que el propio Quevedo ha ido compartiendo en su perfil de Instagram en el campo de lucha de Agüimes lo demuestran.

Un vídeo

En el vídeo que colgó el artista en las redes sociales, donde se ve el grancanario Faro de Sardina de fondo, se aprecia el ritmo del tema y se adivinan las primeras frases: «Hoy me he visto mala cara cuando me he mirado al espejo, tengo las ojeras marcadas», canta.

Golpe al suministro de combustible a narcolanchas en Las Palmas: la Guardia Civil frena el "petaqueo" con 11 detenidos y más de 7.500 litros intervenidos

