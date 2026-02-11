El centro de interpretación de Barranco Hondo de Gáldar abrirá antes de verano

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón y Nieves González Betancor, gerente del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, visitaron este martes las instalaciones del futuro Centro de Interpretación de Barranco Hondo de Abajo, Gáldar, el sexto equipamiento de este tipo que impulsa el Cabildo de Gran Canaria para dar a conocer el Patrimonio Mundial de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. La obra proyecta inaugurarse antes del verano según anunció el edil.

Acompañado por los concejales de Patrimonio Histórico, Carlos Ruiz Moreno, y de Turismo, Ulises Miranda Guerra, el regidor destacó la trascendencia de este proyecto cuya ubicación privilegiada permite tener vistas magníficas de las cuevas originales que motivaron la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2019. «Este es el sexto centro de interpretación que ponemos en marcha y esperamos que en unos meses, antes del verano, ya sea una realidad», expuso.

El centro se vincula directamente al Bien de Interés Cultural de La Poza, uno de los testimonios más antiguos del hábitat troglodita en Canarias. «Se trata de la casa cueva, ese modelo constructivo que tiene su fundamento en las medianías y cumbres de Gran Canaria y que constituye uno de los tesoros incluidos en el Patrimonio Mundial de Risco Caído», explicó el alcalde, señalando al fondo del barranco la emblemática cueva número seis, que dio pie a esta distinción de la UNESCO.

Un centro que albergó una escuela unitaria

La rehabilitación del edificio que antiguamente albergó una escuela unitaria está valorada en 320.000 euros. La inversión procede del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, y es ejecutada por el Ayuntamiento de Gáldar. Las obras, adjudicadas a la empresa Reformas GC Grupo Unión Navarro S.L., se ejecutan sobre un inmueble de 312 metros cuadrados.

El centro contará con una completa dotación funcional diseñada para ofrecer una experiencia integral al visitante, con salas expositivas permanentes, un espacio audiovisual para proyecciones documentales y una aula polivalente destinada a la realización de talleres etnográficos y educativos. Además de estas áreas dedicadas a la interpretación patrimonial, la rehabilitación incorpora recepción, oficinas administrativas, zona de almacenaje y una sala de reuniones para colectivos vecinales con acceso independiente, configurando así un equipamiento de uso compartido que fortalecerá la vida comunitaria del barrio.

Como elemento distintivo de su diseño, el inmueble establecerá una conexión accesible entre sus diferentes plantas y articulará un recorrido peatonal que vinculará el centro con el mirador de la Asomadita y el Museo Etnográfico Juan Cubas, creando un corredor cultural que permitirá al visitante transitar de forma fluida y adaptada entre los principales espacios patrimoniales del entorno.

«Este equipamiento permitirá a visitantes y residentes conocer no solo los atributos materiales como las casas cueva o la propia cueva seis, sino también la forma de vida que atesora esta zona de cumbre: la mezcla entre la población indígena y los nuevos pobladores, los bancales agrícolas, la cultura del agua con sus galerías y acequias, la ganadería y los oficios artesanales», subrayó el edil, quien recordó que en apenas un mandato y medio se han puesto en funcionamiento otros centros como los de Caserones, Tejeda, la réplica de Artenara, Roque Bentayga y Degollada Becerra.

El inmueble se integrará en un sendero de siete kilómetros

Como novedad, el centro se integrará en un sendero de siete kilómetros que conectará Barranco Hondo con la Degollada de Artenara, pasando junto al frontis de la icónica cueva número seis de Risco Caído. «Queremos que quien visite este espacio explore in situ cómo era la vida en estas cumbres, cómo la gente se vinculó al territorio excavando sus paredes y creando uno de los hábitats más característicos de Gran Canaria», afirmó el alcalde.

El regidor concluyó reivindicando el valor identitario de este proyecto. «Estas son nuestras raíces. La mejor manera de que turistas y canarios conozcan los atributos del Patrimonio Mundial es acercándose a estos seis centros de interpretación. Este será el último en inaugurarse y, por su cercanía a Risco Caído y al BIC de La Poza, se convierte en un lugar privilegiado para entender el alma de Gran Canaria»