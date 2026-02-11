Coalición Canaria Gran Canaria y Unidos por Gran Canaria unen esfuerzos para impulsar una agenda común en defensa de la isla y de Canarias

El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria (CCGC), Pablo Rodríguez, y el presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna han anunciado un acuerdo estratégico con el objetivo de unir esfuerzos e impulsar una agenda común centrada en la defensa de los intereses de Gran Canaria y del conjunto de Canarias.

El entendimiento entre ambas entidades busca reforzar la voz del territorio en los distintos ámbitos políticos, sociales y económicos.

El acuerdo, que se firma este jueves en el hotel Livvo Lumm (C/ Simon Bolivar,7), contempla la coordinación de iniciativas, la elaboración de propuestas conjuntas y la puesta en marcha de espacios de diálogo permanente para abordar los principales retos que afectan a la isla y al Archipiélago.

Entre las prioridades señaladas se encuentran el desarrollo económico sostenible, la mejora de las infraestructuras, la defensa de los servicios públicos y el fortalecimiento del autogobierno canario. La firma de este acuerdo de confluencia nacionalista responde a la necesidad de sumar capacidades y construir consensos en un momento clave para el futuro de Canarias.

Con esta alianza, CCGC y UxGC aspiran a consolidar una plataforma de trabajo estable que contribuya a fortalecer la posición de Gran Canaria dentro de Canarias y a promover políticas que favorezcan el bienestar y el progreso del Archipiélago.

No es la primera vez que ambas formaciones políticas sellan un pacto para aunar esfuerzos. La alianza Coalición Canaria -Unidos por Gran Canaria ya se dio en las elecciones de 2019 con el mismo objetivo de fortalecer el nacionalismo regional y ampliar su radio de acción a otros municipios.