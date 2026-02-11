Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Rescates por negligenciasConducta indebida profesor del ClaretSeñal sísmica inusual en el TeideUD Las PalmasMujeres en la ciencia
instagramlinkedin

Política

Coalición Canaria Gran Canaria y Unidos por Gran Canaria unen esfuerzos para impulsar una agenda común en defensa de la isla y de Canarias

Las dos organizaciones acuerdan trabajar de forma coordinada para fortalecer su presencia poítica

El secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria (CCGC), Pablo Rodríguez, y el presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna han anunciado un acuerdo estratégico con el objetivo de unir esfuerzos e impulsar una agenda común centrada en la defensa de los intereses de Gran Canaria y del conjunto de Canarias.

El entendimiento entre ambas entidades busca reforzar la voz del territorio en los distintos ámbitos políticos, sociales y económicos.

El acuerdo, que se firma este jueves en el hotel Livvo Lumm (C/ Simon Bolivar,7), contempla la coordinación de iniciativas, la elaboración de propuestas conjuntas y la puesta en marcha de espacios de diálogo permanente para abordar los principales retos que afectan a la isla y al Archipiélago.

Entre las prioridades señaladas se encuentran el desarrollo económico sostenible, la mejora de las infraestructuras, la defensa de los servicios públicos y el fortalecimiento del autogobierno canario. La firma de este acuerdo de confluencia nacionalista responde a la necesidad de sumar capacidades y construir consensos en un momento clave para el futuro de Canarias.

Con esta alianza, CCGC y UxGC aspiran a consolidar una plataforma de trabajo estable que contribuya a fortalecer la posición de Gran Canaria dentro de Canarias y a promover políticas que favorezcan el bienestar y el progreso del Archipiélago.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que ambas formaciones políticas sellan un pacto para aunar esfuerzos. La alianza Coalición Canaria -Unidos por Gran Canaria ya se dio en las elecciones de 2019 con el mismo objetivo de fortalecer el nacionalismo regional y ampliar su radio de acción a otros municipios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
  2. Luz verde a la construcción de 824 viviendas y un colegio en Arinaga
  3. Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
  4. La construcción de la carretera de Agaete-La Aldea busca medio centenar de obreros más
  5. Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
  6. La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
  7. Un tiburón aparece atrapado en la piscina natural de El Agujero
  8. Cien coches de rent a car que no pagan por aparcar: San Bartolomé de Tirajana multará a las empresas que estacionan en la vía pública

Los empresarios de Cita se unen para impulsar la renovación del centro comercial

Los empresarios de Cita se unen para impulsar la renovación del centro comercial

El Cabildo abre el plazo de inscripción para el concurso de bocadillos con queso de Gran Canaria

El Cabildo abre el plazo de inscripción para el concurso de bocadillos con queso de Gran Canaria

NC-BC y PSOE piden la comparecencia de la alcaldesa Onalia Bueno por la detención de un policía local en Mogán

NC-BC y PSOE piden la comparecencia de la alcaldesa Onalia Bueno por la detención de un policía local en Mogán

Por qué toman el sol en una zona peligrosa: Un estudio revela un alto riesgo de derrumbes en el roque de El Burrero

Por qué toman el sol en una zona peligrosa: Un estudio revela un alto riesgo de derrumbes en el roque de El Burrero

La ULPGC colabora en la modernización de los servicios sociales de Santa Lucía

La ULPGC colabora en la modernización de los servicios sociales de Santa Lucía

"¿Dónde cabemos nosotras": Estas son cuatro mujeres que abren camino en la ciencia más allá de los datos

"¿Dónde cabemos nosotras": Estas son cuatro mujeres que abren camino en la ciencia más allá de los datos

Coalición Canaria Gran Canaria y Unidos por Gran Canaria unen esfuerzos para impulsar una agenda común en defensa de la isla y de Canarias

Gáldar avanza en la recuperación de la playa de Martorell, una demanda histórica de los vecinos de Sardina

Gáldar avanza en la recuperación de la playa de Martorell, una demanda histórica de los vecinos de Sardina
Tracking Pixel Contents