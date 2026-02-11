El Colegio Arenas Atlántico de Arucas, campeón del VI Torneo de Debate Financiero
Un equipo formado por alumnos de primero de Bachillerato superó al Colegio Heidelberg de Las Palmas de Gran Canaria en la final y representará la Isla en la fase nacional
El Colegio Arenas Atlántico de Arucas se ha proclamado campeón del VI Torneo de Debate Financiero, organizado por el Colegio de Economistas de Las Palmas, y representarán a la institución en la fase nacional de la competición que tendrá lugar en Madrid los días 4 y 5 de marzo.
El equipo de primero de Bachillerato del centro está formado por Simón Ramos, Natalie Boicet, Lucas Zambrano, Alejandra Rodríguez y Lara Parrello, acompañado de su profesora Raquel Álvarez.
La pregunta que tuvieron que contestar para alcanzar la victoria era: "¿es la utilización del dinero digital más eficiente y responsable que el dinero en efectivo?".El grupo de alumnos destacó por sus habilidades de comunicación, oratoria y sus sólidos conocimientos económicos, logrando transmitir argumentos claros, persuasivos y fundamentados.
El torneo contó con la colaboración del Banco de España, la CNMV y el Cabildo de Gran Canaria, buscando reforzar su objetivo de fomentar la educación financiera entre los jóvenes y promover competencias clave, como la argumentación, y la toma de decisiones responsables.
