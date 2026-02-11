Diversidad e inclusión en el Carnaval de Gáldar

La Gala por la Inclusión del Carnaval de Gáldar lo ha vuelto a hacer posible. Un total de 547 usuarios de 25 Centros de Atención para Personas con Discapacidad de la isla de Gran Canaria se han subido al escenario del Recinto Cultural La Quinta, el escenario principal del carnaval galdense, para celebrar la alegría, el humor y la ilusión en una fiesta para todos que ha contado con leno absoluto.

Diversidad, respeto y convivencia en una gala que es todo un ejemplo y que ha destacado por su buen humor y ritmo. Sobre el escenario, multitud de piratas y bucaneros, jugadores de cartas, admiradores de Elvis y Marilyn e incluso algún que otro Michael Jackson se colaba en el espectáculo.

Organizada por el Ayuntamiento de Gáldar y la Asociación COMPSI (Coordinadora de Centros Ocupacionales de la provincia de Las Palmas), esta gala pionera cumple 24 años con una verdadera lección de superación y ganas de vivir. Presentada por la actriz Fabiola Acosta ha contado con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar Ana Teresa Mendoza, Dulce María Gutiérrez, directora general de La Discapacidad del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, el presidente de la Asociación COMPSI, Juan Jesús Facundo así como varios alcaldes de diferentes municipios grancanarios.

El alcalde de Gáldar Teodoro Sosa daba la bienvenida a los asistentes a una gala "en la que nadie se queda de lado, en la que todos participan en igualdad de condiciones. Aquí arrancó todo y es gracias al trabajo desinteresado de profesionales y voluntarios y también al apoyo de las familias."

Por su parte el concejal Julio Mateo Castillo destacaba que "la de Gáldar es una gala pionera y seguiremos impulsándola para que siga siendo una de las citas principales de nuestro carnaval." Anunciaba además que "en la cabalgata de este sábado los usuarios de nuestros centros también tendrán su carroza para que sea el carnaval de todos y todas."

Tras valorar todas las actuaciones el jurado determinaba que los grupos finalistas que el próximo 25 de febrero participarán en la XVII Gala de la Integración de Las Palmas de Gran Canaria en el Parque Santa Catalina sean el CADF de Arucas con la fantasía "Que tu apuesta por la vida tenga libertad y no precio", el C.O. de Mogán con la fantasía "Show girls", el C.O. de Gáldar con su fantasía "Ritmo, fiesta y Carnaval", el C.O. de Valleseco con su fantasía "Bucaneros reineta en busca de tesoros" y el C.O. de Arucas y su fantasía "A ritmo de póker".

También se clasifican en categoría individual Jesús Acosta en representación del C.O. Teror, representando al CADI Obispo Padre Cueto Aridani Francisco Jiménez, del C.O. San Mateo Aramis Suárez Alemán, Mario Jesús Bolaños del C.O. de Santa María de Guía, Marcos Sarmiento Araña en representación del C.O. Arucas, Sonia Isabel Miranda desde el C.O. Moya y Juan Carmelo Guerra por el C.O. de Gáldar.

En categoría de parejas se clasifican Manuel Yerai Morales y Cristóbal Delgado del C.O. y Comarcal de Santa María de Guía, María Asunción Pérez y María del Pino Castellano desde el C.O. de Moya. En representación del C.O. de San Mateo Pablo Santana y Alejandro Déniz, del C.O. de Valleseco Fátima Montero y Luis Daniel Herrera, desde el C.O. Santa Brígida Lucía Padrón y Acaymo Moreno y representando al C.O. de Gáldar Abián Armas y Ana María Quesada.

La gala contó además con las actuaciones de Drag Kiowa, Grupo Sargal, compuesto por los usuarios de los clubes del mayor de Sardina y Gáldar dirigidos por Moisés García y el Grupo Rosario 8.

La XXIV Gala por la Inclusión del Carnaval de Gáldar está organizada por el Ayuntamiento de Gáldar a través de sus concejalías de Servicios Sociales y de Cultura y Fiestas junto con la Asociación COMPSI. Colaboran Gobierno de Canarias, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Fundación La Caixa, ASIDMA, Fomento Por Gáldar, COMPSI Servicios CEE, Fundación DinoSol, Grupo BIMBO, Fuente Umbría, Fuente Bruma, Munchitos y Tirma.

Importante refuerzo de guaguas para la Gran Cabalgata

Se acerca uno de los fines de semana grandes del Carnaval de Gáldar 2026 con la celebración de su Gran Cabalgata. Para que todo el mundo pueda acceder a Gáldar y disfrutar de la fiesta con seguridad y comodidad el Ayuntamiento ha dispuesto un importante despliegue de guaguas. La noche del sábado al domingo la empresa Global ha puesto en marcha cerca de 50 intensificaciones de sus líneas habituales.

En concreto, la Línea 100, línea directa que une Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar contará con nueve conexiones más que saldrán de la capital a las 15:25, 16:25, 17:25, 18:25 y a las 14:55, 15:55, 16:55, 17:55 y 18:55. La Línea 105 Las Palmas de Gran Canaria-Gáldar se verá incrementada con seis nuevos horarios, 20:15, 20:45, 21:30, 22:30, 23:00 y 01:00.

Importante refuerzo para la vuelta a casa. 20 nuevas conexiones que se unen a las habituales de la Línea 105 Gáldar-Las Palmas, en horarios de 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:30, 22:45, 23:15 y 23:45. También a las 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40, 03:30 y 04:30.

La Línea 103 entre Gáldar, Piso Firme y Puerto de Las Nieves y la Línea 401 que une Gáldar con Sardina del Norte se verán incrementada con seis conexiones cada una a todas las horas en punto desde las 23:00 a las 04:00.

Noticias relacionadas

El programa con todos los actos y horarios del Carnaval de Gáldar 2026 se puede consultar en https://www.galdar.es/carnaval/ y @culturagaldar.