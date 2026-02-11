Reparación naval y turismo náutico: la economía azul aporta el 10% del PIB en Gran Canaria

La economía azul, que abarca todas las actividades relacionadas con el mar, se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos para el presente y el futuro de Gran Canaria. Según con el Informe de Economía Azul en Gran Canaria elaborado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), que refleja datos de 2022, la producción azul en la isla alcanzó los 1.901,3 millones de euros, lo que representa el 54% del total regional y un 10,12% del PIB insular, estimación que puede situarse entre el 10,5% y el 11% si se incorporan actividades no plenamente cuantificadas como la biotecnología marina o determinadas energías offshore.

En comparación, el conjunto de la economía azul en Canarias supone el 7,18% del PIB regional, con un total de 3.521,8 millones de euros. Gran Canaria supera así en más de tres puntos la media autonómica y se sitúa muy por delante de Tenerife (19% de la producción regional azul) y Lanzarote (13%). Así lo expuso este martes el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante una rueda de prensa en la que subrayó la necesidad de diversificar el modelo productivo insular y reducir la dependencia de sectores tradicionales como el turismo, que representa el 35% del PIB.

"En un contexto global marcado por la crisis climática y la sobreexplotación de recursos, la economía azul emerge como una alternativa necesaria y responsable. En un territorio insular, donde más del 90% del espacio es mar, esta perspectiva no es solo deseable, sino imprescindible", subrayó Morales. La economía azul en la isla abarca actividades como la operativa portuaria y logística, la reparación naval, el suministro a buques y las actividades offshore. También incluye la desalación y la gestión del ciclo integral del agua, así como las energías marinas renovables, la acuicultura sostenible, la pesca artesanal, el turismo náutico-deportivo y la investigación científica marina.

Los datos del sector reflejan que los mayores volúmenes de producción dentro de la Economía Azul en Canarias se concentran en los puertos y servicios portuarios, que generan 1.111,8 millones de euros y representan el 2,27% del PIB regional. Le sigue el turismo náutico y costero, con 802,2 millones de euros, equivalente al 1,64% del PIB autonómico. A estos ámbitos se suman la pesca y la acuicultura, la industria naval, el transporte marítimo y otros servicios auxiliares vinculados al entorno marino.

En este sentido, Gran Canaria ejerce un liderazgo destacado en todos los sectores estratégicos, excepto en el turismo náutico y de ocio, donde el peso está más repartido en el Archipiélago. La isla concentra el 90% de la producción regional en reparación naval, el 71,7% en puertos y servicios portuarios y el 69,8% en pesca.

Según Morales, esta posición predominante se explica, en gran medida, por el papel del Puerto de La Luz y de Las Palmas como infraestructura crítica en el Atlántico medio, especialmente en el desarrollo de servicios auxiliares como la reparación naval y el suministro energético a buques, los tráficos estratégicos de mercancías y pasajeros y la existencia de sectores tractores ligados a la logística y la transformación alimentaria, sobre todo en el ámbito de la pesca congelada.

