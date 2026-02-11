Los empresarios de Cita se unen para impulsar la renovación del centro comercial

Setenta y cinco empresarios del Cita se unen para impulsar la renovación del centro comercial con una iniciativa que apuesta por la reforma integral de la infraestructura, la dinamización del ocio con 'fiestas canarias' y carnaval, así como impulsar el turismo liberal. Tras más de cinco décadas en pie, desde hace años el histórico establecimiento se encuentra en un estado de decadencia y deterioro que se pretende enmendar con la creación de la Asociación de Empresarios del Centro Comercial Cita. Sobre una superficie de 23.000 metros cuadrados, este recinto, que es uno de los centros comerciales más antiguos de España, pretende llevar a cabo una renovación que haga de un reducto de los años 70 una apuesta interesante para el turismo del sur de Gran Canaria.

El centro comercial abrió en 1970 y, desde entonces, no ha sufrido ninguna gran transformación

El ocio liberal, un sector muy demandado

La asociación plantea tres focos de acción que afectaría a los más de 200 empresarios y empresarias que operan en el centro comercial: la dinamización a través del ocio, el entretenimiento y la gastronomía con actividades, como 'fiestas canarias', ruta de tapas y carnaval; reforzar la promoción del enclave a través de turoperadores; y la mejora y reforma de la fachada y de la infraestructura interna.

Asimismo, una de las alternativas que plantea la asociación es potenciar el 'ocio liberal' en el sótano del recinto, que se encuentra en desuso. Según explica Luis León Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Canarias (Fedasur), la organización bajo la que se ampara la nueva asociación empresarial, la apuesta del Cita para posicionarse como referente del turismo swinger o de intercambio de parejas consiste en ofrecer un servicio más selecto que otros establecimientos, como es el caso del Yumbo. «Es el único sitio en Playa del Inglés donde hay ese tipo de oferta. El 90% de los locales de la planta baja son de swinger y es un sector que está muy de moda. Además, la mayoría de empresarios son extranjeros».

La Federación de Asociaciones (Fedasur) en el Centro Comercial Cita. / La Provincia

«Decadencia de la zona turística»

Según explican desde la asociación, toda esta batería de propuestas que se presentaron este miércoles nacen con el objetivo de crear un 'punto de encuentro' para los empresarios y empresarias, así como reconducir la vereda del centro comercial, que «está estancado», según declaran algunos propietarios que se acercaron a la presentación.

Desde hace años, recintos comerciales del sur de la isla, como el Cita, han experimentado un retroceso tanto en sus servicios como sus instalaciones, un desarrollo poco favorable que reconocen desde Fedasur y que quieren revertir con nuevas iniciativas. «Estamos ante la decadencia de la zona turística y de las zonas comerciales. Nosotros vivimos del turismo y creamos puestos de trabajo», señala León.

La asociación nace con 75 empresarios, aunque aspira a que los 200 comerciantes se integren en ella

Con todo, Teodoro Sosa, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, defendió en el simposio que el sur «es el motor económico de la isla» y que es necesario «hacer una reflexión con serenidad» sobre trabajar en las mejoras del enclave. Además, reconoció la importancia de la iniciativa como un motor de acción para revitalizar el sector. «El empresariado se tiene que unir. El turismo es el futuro y no lo podemos despreciar», añade.