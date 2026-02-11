Gáldar avanza en la recuperación de la playa de Martorell con más del 50% de la tubería ya instalada

El municipio de Gáldar continúa dando pasos firmes hacia la recuperación definitiva de la playa de Martorell, históricamente afectada por la presencia de una antigua depuradora. Actualmente, ya se ha instalado más del 50% de la nueva tubería que permitirá desviar las aguas residuales hasta la planta depuradora de Bocabarranco, una actuación clave que responde a una demanda vecinal de décadas en el barrio de Sardina.

La obra, impulsada por el Consejo Insular de Aguas, supone una inversión de 1,7 millones de euros y contempla la instalación de 3.700 metros de tubería. Una vez finalizada, permitirá la clausura definitiva de la antigua depuradora, devolviendo a la comunidad un espacio natural para el uso recreativo y turístico.

Durante una visita reciente a las obras, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, acompañado por el consejero insular Miguel Hidalgo y varios miembros del grupo de gobierno, destacó el impacto positivo del proyecto: “Con esta infraestructura no llevamos vertidos, llevamos agua regenerada útil para la agricultura. Cerramos un ciclo sostenible fundamental para nuestro territorio”.

El regidor también señaló que esta obra forma parte de una transformación estructural más amplia: “Estamos haciendo realidad proyectos históricos como la depuradora de Bocabarranco, el emisario y ahora Martorell. Pronto habrá noticias sobre el emisario, y Martorell volverá a ser la playa que siempre fue para los vecinos de Sardina y de todo Gáldar”.

Por su parte, Miguel Hidalgo subrayó la complejidad técnica del proyecto, especialmente en los tramos urbanos: “Ya se han superado los dos kilómetros de tubería instalados. Una vez terminado este tramo más complicado, continuaremos por zonas rurales con menor impacto vecinal. Es un esfuerzo temporal que traerá un beneficio duradero en sostenibilidad y calidad de vida”.

La obra fue licitada en marzo de 2025 por el Cabildo de Gran Canaria y adjudicada a la UTE Edar Sardina, formada por las empresas VVO y Marea. El nuevo colector trasladará las aguas hasta el depósito de laminación en la EDAR Guía-Gáldar, recientemente ampliada.

Esta actuación se enmarca en el programa de gobierno municipal y la estrategia insular de modernización de infraestructuras hidráulicas, apostando por un modelo de economía circular donde el agua regenerada se pone al servicio del sector primario. El cierre definitivo de la antigua depuradora de Martorell permitirá recuperar la playa como espacio natural y recreativo, saldando una deuda histórica con los vecinos de Sardina del Norte.