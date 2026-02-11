El partido judicial de Arucas abre su servicio de atención a personas con discapacidad
La Fundación Adepsi gestiona el nuevo punto de atención, que replica al que se puso en marcha en Arrecife hace dos años
LP/DLP.
El partido judicial de Arucas pone en funcionamiento este jueves un servicio de información, orientación y asesoramiento especializado a personas con discapacidad como el que ya existe en los partidos de Arrecife y de Las Palmas de Gran Canaria.
El punto de atención funcionará todos los jueves de 10.00 a 14.00 horas en la sede judicial de Arucas, donde personal especializado de la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi, la ONG que ya gestiona este servicio en Arrecife y en Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá información sobre derechos, recursos y apoyos en materia de discapacidad y dependencia, así como orientación sobre las medidas de garantía jurídica y social para el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.
Se trata de una iniciativa ideada para mejorar la calidad en la atención judicial a las personas con discapacidad, garantizándoles una atención integral y la satisfacción de sus necesidades, que en muchas ocasiones trascienden el ámbito estrictamente jurídico. También pretende que puedan comprender, en condiciones de igualdad, las resoluciones que se les notifiquen desde los órganos judiciales.
El proyecto es posible gracias al impulso de los decanatos de los partidos judiciales de Arrecife y de Arucas y de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, está respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cuenta con el apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria.
La oferta replica el modelo instaurado en Arrecife desde enero de 2024 -reconocido por el Consejo General del Poder Judicial con el Premio Nacional a la Calidad de la Justicia- y en Las Palmas de Gran Canaria desde febrero de 2025. Ha beneficiado hasta ahora a más de 250 personas que han requerido de su asesoramiento, arrojando un índice de satisfacción del 98%.
