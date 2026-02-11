El pequeño bar de este municipio de Gran Canaria con 4,8 estrellas: comida casera y raciones generosas

En Gran Canaria hay locales con valoraciones positivas de sus clientes, algo que incita al público a visitar el restaurante. El bar La Cantina La Breña es uno de esos locales que puede pasar desapercibido pero presume de una valoración de 4,8 estrellas en Google. "Comer bien en Gran Canaria sin arruinarse es posible".

Los creadores de contenido @viajandoconatanda han visitado el establecimiento y han compartido la experiencia con sus seguidores. "Lo hacemos con mucho cariño y amor", explican desde el propio local cuando les peguntan qué distingue su cocina del resto.

Sabores tradicionales

En su visita se decantaron por varias propuestas de la carta. Entre ellas, el pescado a la portuguesa y los saquitos de queso frito, "esto nunca lo había probado", comenta. Además, la casa le invito a media ración de carne de cabra, un clásico de la cocina canaria. Un gesto que explica el trato cercano y familiar que ofrecen en el establecimiento.

Para acabar con la comida, probaron su flan de queso con el que quedaron sorprendidos.

Calidad-precio

Uno de los puntos fuertes del local es su excelente relación calidad-precio. El bar ofrece comida canaria casera elaborada con las recetas tradicionales y raciones generosas, una parada obligatoria para quienes buscan comida tradicional a precios ajustados.

Los creadores de contenido pagaron un total de 26,40 euros por su comida en el bar. "Barato no, lo siguiente", afirman.

Horario y ubicación

La Cantina La Breña se encuentra en la carretera General La Breña, 78, en Telde. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el local.

Abre solo cuatro días a la semana, jueves y viernes lo hace en horario de 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas, mientras que los sábados y domingos ofrece servicio ininterrumpido, de 12:00 a 19:00 horas, la cocina cierra todos los días a las 17:00 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.