El Pleno nombra al magistrado Francisco José Trujillo Calvo presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1967, fue designado por unanimidad por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

Magistrado Francisco José Trujillo Calvo de Castilla La Mancha

Magistrado Francisco José Trujillo Calvo de Castilla La Mancha / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El magistrado Francisco José Trujillo Calvo ha sido nombrado presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, según acordó este miércoles el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El nombramiento se aprobó por unanimidad y responde a la vacante dejada por Luisa María Gómez Garrido, recientemente incorporada a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Trujillo Calvo, nacido en 1967 en Las Palmas de Gran Canaria, fue decano del partido judicial de la capital grancanaria y cuenta con una amplia trayectoria en la jurisdicción social. Su elección refuerza la presencia de perfiles canarios en órganos judiciales de ámbito nacional.

El Pleno ha acordado también anunciar en el Boletín Oficial del Estado las siguientes plazas:

  • Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede Burgos), vacante por vencimiento del mandato de su actual presidenta, María José Renedo Juárez.
  • Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, David Ordóñez Solís.
  • Presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, Joaquín González Casso.

