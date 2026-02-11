La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana incorpora a Moka para reforzar su Unidad Canina

La Unidad Canina de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana cuenta desde hoy con un nuevo refuerzo. Se llama Moka, es una Spaniel Bretón y, tras nueve meses de formación, ya está preparada para incorporarse al servicio activo en la detección de sustancias estupefacientes.

La perra llegó a la unidad cuando apenas era un cachorro. Tras completar los cuidados iniciales, la identificación y el calendario sanitario, comenzó su adiestramiento con apenas dos meses y medio de edad. Desde entonces, su rutina ha combinado el juego y el aprendizaje progresivo con distintas sustancias, con el objetivo de desarrollar la capacidad de localizarlas en diferentes entornos.

El entrenamiento se ha centrado en la detección de drogas ocultas para eludir controles policiales. Moka trabaja mediante técnicas de venteo y marcaje positivo, un sistema que permite señalar con precisión el punto exacto donde se encuentra la sustancia sin necesidad de manipularla. Durante estos meses también ha participado en simulaciones que reproducen situaciones reales del servicio diario, desde registros en la vía pública hasta intervenciones en espacios cerrados.

Superada la fase de formación, Moka formará binomio con Peka, una perra de agua de siete años que ya acumula experiencia en la unidad. La combinación de juventud y veteranía busca reforzar la capacidad operativa de un equipo especializado que actúa, principalmente, en labores preventivas.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles con la presencia del alcalde, Marco Aurelio Pérez; el concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo Ojeda; y los mandos policiales responsables de la unidad y del área de Bienestar Animal, junto al agente guía de Moka.

Desde el grupo de gobierno subrayan que la Unidad Canina se ha convertido en una pieza estratégica dentro del modelo de seguridad preventiva del municipio, especialmente en zonas de ocio y en eventos multitudinarios. Con la incorporación de Moka, la Policía Local amplía sus recursos en un ámbito en el que la anticipación resulta clave.