San Bartolomé de Tirajana legaliza 250 viviendas en Los Pajaritos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana legalizará 250 viviendas ubicadas en Lomo Los Pajaritos, en el entorno del barrio de Salobre, después de llevar tres décadas fuera de ordenación. Para ello, el órgano ambiental municipal ha dado luz verde al informe ambiental estratégico correspondiente a la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Los Pajaritos-Barranco del Negro, lo que supone el paso previo a la aprobación inicial del proyecto por parte del Pleno.

La regularización de la situación legal de estas viviendas está impulsada por la Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo Los Azules y Zonas Aledañas con el objetivo de ordenar el núcleo poblacional de Los Pajaritos. Durante más de cuatro décadas, estas casas se han construido sin la licencia municipal necesaria pero con el beneplácito de la Administración pública con la certeza de que quedarían incorporadas al Plan General de Ordenación aprobado en 1996, algo que no ocurrió. Esta situación ha provocado que las casas lleven más de 25 años fuera de ordenación urbanística. Ahora, el proyecto recibe la vía libre del órgano ambiental. El proyecto «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente», señala el documento.

Suelo para más viviendas

En el caso de Lomo Los Pajaritos, el suelo está clasificado como urbanizable y el objetivo es que pase a la categoría de suelo rústico de asentamiento rural, incorporando todas las parcelas y viviendas que cumplan con los requisitos para ser incorporadas a ese asentimiento. Con esa operación, se cumplirán las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) aprobado por el Cabildo de Gran Canaria en 2023 y las viviendas quedarían además incorporadas al Plan General.

Así, la parcela sobre la que se sitúa el futuro asentamiento rural queda delimitada en 32,51 hectáreas, donde se encuentran las 250 viviendas y donde además se abre la puerta a la construcción de hasta 25 nuevas casas más, en función de la alternativa por la que se opte finalmente.

El procedimiento de regularización de estas 250 viviendas en Lomo Los Pajaritos se suma a otros procesos similares puestos en marcha que en el caso de Lomo Los Azules beneficiará a a 44 viviendas y la calificación del suelo pasará de asentamiento rural a asentamiento agrícola, y en Lomo Las Cuatro Matas beneficiará a 75 casas y los terrenos cambiarán de calificación de suelo rústico a suelo de asentamiento rural

Lejos de estos barrios, los vecinos del núcleo costero de Salinas del Matorral, ubicado en las inmediaciones de Castillo del Romeral, también han iniciado los proyectos que permitan las modificaciones urbanísticas necesarias para regulizar 144 viviendas construidas hace más de cuatro décadas. Y también en el núcleo de Media Fanega, ubicado entre los barrancos de Chamoriscán y La Negra, sus vecinos han emprendido la legalización de 19 casas.